Компания Кропачева выиграла приватизационный тендер на покупку "Димитровуглевантажтранс", которое контролирует подъездные пути к госшахтам – СМИ

"Главком" уточняет, что с 2018 года НАБУ проводит расследование по факту нанесения убытков госшахтам "Мирноградуголь" Фото: 368.media

"Компания ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева признана победителем приватизации госпредприятия "Димитровуглевантажтранс", которое контролирует подъездные пути к государственным шахтам "Мирноградуголь" (Донецкая область)", – отмечает "Главком".

Издание пишет, что "Укрдонинвест" хочет получить контроль над госпредприятием за 301 млн грн.

"В состав единого имущественного комплекса входят 18 зданий и сооружений общей площадью 13 519 м². Объект расположен на территории площадью 56,9 га, на 14 участках. Победитель аукциона после заключения договора купли-продажи и уплаты средств получит имущественный комплекс промышленного железнодорожного транспорта, железнодорожные пути и объекты недвижимости", – сказано в сообщении Фонда госимущества Украины по итогам торгов. ФГИ пишет, что в аукционе приняли участие три компании, но их названий не указывает.

"Главком" уточняет, что с 2018 года НАБУ проводит расследование по факту нанесения убытков госшахтам "Мирноградуголь", в котором фигурируют фирмы "Шахтерсктранс" и "Укрдонинвест" "из орбиты" Виталия Кропачева.

"Напомним, Виталия Кропачева называли смотрящим государственного угольного сектора при прошлой власти. Трейдеры Кропачева стали основными поставщиками угля госшахт для государственной генерации "Центрэнерго". С 2020 года структуры Кропачева пытаются взыскать с госкомпании 1,45 млрд грн. Позднее он претендовал на приватизацию государственной "Центрэнерго". Его компания "Укрдонинвест" обратилась в Хозсуд с просьбой признать недействительным приказ ФГИ об отмене конкурса. В январь 2020 года Хозсуд заблокировал подготовку Фондом госкомпании к приватизации. В Фонде госимущества хотят продать "Центрэнерго" в конце 2021 года, если Верховная Рада разрешит проведение большой приватизации", – пишет издание.