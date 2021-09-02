Розенко о росте цены на газ: Киевляне покроют пиар Зеленского на тарифах

Розенко: Что делают Зеленский со Шмыгалем? Говорят, что это местные органы власти за тарифы отвечают. Подождите, а кто тариф на газ утверждает? Центральная власть Скриншот: Перший незалежний / YouTube

"Что делают [президент Украины Владимир] Зеленский с [премьер-министром Денисом] Шмыгалем? Говорят, что это местные органы власти за тарифы отвечают. Подождите, а кто тариф на газ утверждает? Центральная власть. А как местной власти качать тепло, когда газ стоит 15 тыс. грн? Чтобы покрыть разницу в следующий отопительный сезон, из бюджета Киева нужно выделить 3,5 млрд грн. И сегодня Зеленский говорит: "Киевляне, вы доплату учителям, врачам не делайте, вы метро на Троещину не стройте, не надо вам метро. А вы покройте мой пиар как президента Украины, чтобы я и дальше рассказывал, что тарифы не поднимаю", – сказал он.

Розенко отметил, что полгода назад власть отказалась закачивать газ в хранилища по цене от 7 грн/м³, а теперь он стоит вдвое дороже.

"Последние два месяца "Нафтогаз" закачивает в хранилища газ по цене 14–15 тыс. грн за 1 тыс. м³. И завтра они будут продавать этот газ уже не по 7, а по 15 тыс. грн. Они полгода назад говорили: "Нет, мы газ по 7–10 тыс. закупать не будем – это очень дорого". И дождались профессионалы из "Нафтогазу", когда газ по 15. Кто будет покрывать разницу? Киевляне", – заключил Розенко.