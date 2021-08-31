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ПОЛИТИКА

НКРЭКУ необдуманными решениями может сорвать подготовку производителей электроэнергии к зиме – эксперт

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Владимир Омельченко: Будет ли Украина зимой с углем? Последнее слово за регулятором
Владимир Омельченко: Будет ли Украина зимой с углем? Последнее слово за регулятором
Фото: Володимир Омельченко / Facebook

Решение НКРЭКУ об отмене ценового ограничения на внутрисуточном рынке может негативно повлиять на финансовое состояние реальных производителей электроэнергии и поставить под угрозу подготовку энергосистемы к зиме, заявил в своем Facebook директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Будет ли Украина зимой с углем? Последнее слово за регулятором, – написал он. – Как стало известно, НКРЭКУ на завтрашнем заседании планирует внести изменения в "ковидное" постановление №766 и убрать пункт 6, предусматривающий требование участникам рынка к 1 октября 2021-го в своих заявках на торги на внутрисуточном рынке (ВСР) в торговой зоне "ОЭС Украины" указывать цену на э/э не менее, чем значение 100,5% от цены РСВ [рынка на сутки вперед]. Следствием отмены этой нормы станет снижение средней цены РСВ и возвращение манипуляций и схем по торговле воздухом. На практике решение поставит генерирующие компании в безвыходное положение полного отсутствия денежных ресурсов на закупку угля на старте ОЗП (осенне-зимнего периода. – "ГОРДОН")".

Дальнейшее снижение цены на рынке на сутки вперед пагубно повлияет на покупательную способность генерирующих компаний, такая ситуация может привести к тому, что Украина без импорта из России и Беларуси не сможет пройти отопительный сезон.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2395408220591350&id=100003665867954

Контекст:

На заседании 26 мая НКРЭКУ приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца. Нацкомиссия отказалась ограничивать импорт на весь год, как требовали включавшиеся по видеосвязи народные депутаты из межфракционного объединения "Чистая энергия".

Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

1 февраля 2021 года на сайте "Укрэнерго" появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным "Интерфакс-Украина", две украинские компании получили доступ к импорту.

18 марта стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Этот закон был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 15 апреля. Закон обеспечивает сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской.

Министр энергетики Герман Галущенко обратился к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании этого закона.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, энергетика, импорт, отопительный сезон, электроэнергия, НКРЭКУ, Владимир Омельченко, убытки, энергосистема
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