НКРЭКУ необдуманными решениями может сорвать подготовку производителей электроэнергии к зиме – эксперт

Владимир Омельченко: Будет ли Украина зимой с углем? Последнее слово за регулятором Фото: Володимир Омельченко / Facebook

"Будет ли Украина зимой с углем? Последнее слово за регулятором, – написал он. – Как стало известно, НКРЭКУ на завтрашнем заседании планирует внести изменения в "ковидное" постановление №766 и убрать пункт 6, предусматривающий требование участникам рынка к 1 октября 2021-го в своих заявках на торги на внутрисуточном рынке (ВСР) в торговой зоне "ОЭС Украины" указывать цену на э/э не менее, чем значение 100,5% от цены РСВ [рынка на сутки вперед]. Следствием отмены этой нормы станет снижение средней цены РСВ и возвращение манипуляций и схем по торговле воздухом. На практике решение поставит генерирующие компании в безвыходное положение полного отсутствия денежных ресурсов на закупку угля на старте ОЗП (осенне-зимнего периода. – "ГОРДОН")".

Дальнейшее снижение цены на рынке на сутки вперед пагубно повлияет на покупательную способность генерирующих компаний, такая ситуация может привести к тому, что Украина без импорта из России и Беларуси не сможет пройти отопительный сезон.