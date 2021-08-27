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"ДТЭК Энерго" закончила полугодие с убытком 484 млн грн из-за кризиса в энергетике

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Выручка компании за отчетный период составила 23,5 млрд грн, что на 15% выше показателя первого полугодия 2020 года
Выручка компании за отчетный период составила 23,5 млрд грн, что на 15% выше показателя первого полугодия 2020 года
Фото: energo.dtek.com

По результатам шести месяцев 2021 компания "ДТЭК Энерго" получила чистый убыток в 484 млн грн из-за кризиса в энергетической отрасли. Об этом говорится в сообщении компании.

"Основная причина – затяжной кризис в энергетической отрасли, что создало многомиллиардные долги между участниками рынка. По состоянию на 30 июня общая задолженность со стороны государственных компаний составляла 9,7 млрд грн", – сообщили в "ДТЭК Энерго".

Выручка компании за отчетный период составила 23,5 млрд грн, что на 15% выше показателя первого полугодия 2020 года.

"Рост выручки в основном произошел за счет увеличения объемов отпуска электроэнергии на 14,5% по сравнению с первым полугодием 2020 года, когда действовали искусственные ограничения ТЭС на производство электроэнергии", – пояснили в компании.

Однако на финансовых показателях "ДТЭК Энерго" положительно отразилось завершение в мае 2021 года реструктуризации займов. ДТЭК Энерго в первом полугодии 2021 года практически удвоил капитальные инвестиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,04 млрд грн.

"Компания активно готовится к отопительному сезону – добывает и импортирует уголь, ремонтирует энергоблоки теплоэлектростанций. За первое полугодие в ремонтную кампанию энергоблоков было инвестировано 878 млн грн, всего в этом году планируется инвестировать в ремонты ТЭС почти 2,5 млрд грн", – подытожили в "ДТЭК Энерго".

Теги: инвестиции, уголь, энергетика, ДТЭК, электроэнергия, ТЭС, долги, ремонт, отчет, убытки, активы, финансы
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