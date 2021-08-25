Путь к энергонезависимости Украины лежит через декарбонизацию и синхронизацию с рынками ЕС – гендиректор ДТЭК Тимченко

Максим Тимченко: В ближайшие два года нам необходимо завершить реформу в энергетическом секторе и прекратить практику ручного вмешательства в работу конкурентного рынка Фото: rbc.ua

"Украина может сделать свой весомый вклад в декарбонизацию европейского континента и стать лидером декарбонизации в Восточной Европе. Ведь синхронизация планов перехода на чистые источники энергии является практической реализацией курса страны на евроинтеграцию. Декарбонизация – это глобальный тренд, который сегодня не может игнорировать ни одна компания и ни одна страна", – отметил Тимченко.

По его словам, декарбонизация предусматривает фундаментальную трансформацию нашей экономики, поскольку для этого нужны очень конкретные шаги, которые должны быть сделаны в технологиях, применении новых бизнес- и экономических моделей, в основе которых должен быть опыт и цели ЕС и Green Deal.

Генеральный директор ДТЭК отметил, что за последние несколько лет Украине удалось обеспечить предпосылки для масштабных изменений в секторе зеленой генерации и стать на путь постепенного замещения угольной генерации.

"В своей "Новой стратегии 2030" ДТЭК поддерживает этот тренд и стремится, чтобы не менее 33% электроэнергии ДТЭК было из возобновляемых источников. К 2040 году ДТЭК планирует достичь углеродной нейтральности", – подчеркнул Тимченко.

Вторым вектором для в достижении энергетической безопасности Украины, по мнению генерального директора ДТЭК, является интеграция в рынки ЕС.

"Украина постепенно движется в этом направлении – два года назад был запущен либерализированный рынок, в прошлом году введено RAB-регулирования для сетей – это важные достижения. Но в ближайшие два года нам необходимо завершить реформу в энергетическом секторе и прекратить практику ручного вмешательства в работу конкурентного рынка", – убежден он.

Тимченко отметил, что вопрос синхронизации с европейской энергосистемой должен стать украинской национальной идеей, она имеет геополитическое значение и, очевидно, есть силы, которые хотят, чтобы Украина осталась присоединена к общей с Россией энергосистеме.

"Путь к энергетической независимости полностью совпадает с национальными интересами, как государства, так и частных игроков на этом рынке. Чтобы пройти его быстрее и успешнее мы должны научиться объединять наши усилия, а для этого необходимо доверие. Доверие в отношениях между государством, между частным бизнесом, между обществом – это основа для сохранения независимости и построения устойчивого будущего Украины", – отметил генеральный директор ДТЭК.