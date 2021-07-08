Европейская и евроатлантическая интеграция пронизывает все правительственные реформы в Украине, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

В Вильнюсе Шмыгаль представил стратегию реформ в Украине до 2030 года.

"В основе этой стратегии лежат такие ключевые принципы: экономическая свобода, национальная безопасность, верховенство права, развитие общества, эффективное управление. Не случайно эти принципы нашей стратегии совпадают с ключевыми ценностями ЕС и НАТО. Ведь европейская и евроатлантическая интеграция пронизывает все правительственные реформы", – сказал Шмыгаль.

По словам главы Кабмина, реализация реформ в Украине стала возможной благодаря, в частности, сотрудничеству с международными партнерами.

"Убежден, что наращивание темпов реформ, а также реализация евроинтеграционных и евроатлантических приоритетов есть возможным в том числе благодаря поддержке наших международных партнеров. Верю, что сегодняшняя конференция будет способствовать как лучшему пониманию реформ в Украине, так и приоритезации помощи, которая необходима Украине", – подчеркнул Шмыгаль.