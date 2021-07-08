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Шмыгаль представил стратегию реформ в Украине до 2030 года

Европейская и евроатлантическая интеграция пронизывает все правительственные реформы в Украине, отметил Шмыгаль
Европейская и евроатлантическая интеграция пронизывает все правительственные реформы в Украине, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины нацелено наращивать темпы евроинтеграционных и евроатлантических реформ в стране. Об этом, выступая на совместной с главой правительства Литвы Ингридой Шимоните пресс-конференции, 8 июля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Мероприятие в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине транслировалось на YouTube-канале Кабмина.

В Вильнюсе Шмыгаль представил стратегию реформ в Украине до 2030 года.

"В основе этой стратегии лежат такие ключевые принципы: экономическая свобода, национальная безопасность, верховенство права, развитие общества, эффективное управление. Не случайно эти принципы нашей стратегии совпадают с ключевыми ценностями ЕС и НАТО. Ведь европейская и евроатлантическая интеграция пронизывает все правительственные реформы", – сказал Шмыгаль.

По словам главы Кабмина, реализация реформ в Украине стала возможной благодаря, в частности, сотрудничеству с международными партнерами.

"Убежден, что наращивание темпов реформ, а также реализация евроинтеграционных и евроатлантических приоритетов есть возможным в том числе благодаря поддержке наших международных партнеров. Верю, что сегодняшняя конференция будет способствовать как лучшему пониманию реформ в Украине, так и приоритезации помощи, которая необходима Украине", – подчеркнул Шмыгаль.

Контекст:

Президент Владимир Зеленский заявлял 7 июля, что Украина идет "очень быстрыми шагами" в принятии ключевых реформ. Глава государства отмечал, что работа в украинском парламенте по принятию законопроектов по ключевым реформам находится на финальной стадии, несмотря на "тысячи правок" к ним в Раде. По словам Зеленского, Украина стала первой страной в мире, где появился законопроект об олигархах.

В ходе Международной конференции по вопросам реформ в Украине Зеленский согласился, что ключ к евроатлантическим стремлениям страны – это, прежде всего, успех реформ. По его словам, Украина хотела бы получить перечень реформ для перехода к следующему этапу интеграции с НАТО.

Глава Европейского совета Шарль Мишель написал в своем Twitter по итогам встречи с Зеленским в Вильнюсе 6 июля, что ЕС придает большое значение своим отношениям с Украиной, а реформы в ней очень важны.

В конце января Верховная Рада приняла в первом чтении закон про реформу СБУ. Если закон будет принят во втором чтении, у спецслужбы заберут функции расследования экономических и коррупционных преступлений.

19 мая депутаты проголосовали один из "судебных" законопроектов Зеленского относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

21 мая Рада приняла за основу новый законопроект о НАБУ. Он предусматривает, что бюро станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Также документ сделает невозможным вмешательство Кабинета Министров Украины в деятельность НАБУ.

На заседании 1 июля Верховная Рада поддержала за основу президентский законопроект об олигархах. В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии.

Теги: Украина, бизнес, правительство, реформы, Вильнюс, евроинтеграция, Европа, безопасность, пресс-конференция, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин, ЕС
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