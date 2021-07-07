Блинкен назвал пять ключевых реформ в Украине

Люди должны видеть, что система работает, для того чтобы поверить в нее, отметил Блинкен Фото: EPA

По словам госсекретаря США, первым делом нужно принять законопроект о реформировании Высшего совета правосудия и следом – закон о Высшей квалификационной комиссии судей.

"Вместе эти законы обеспечат прозрачный процесс отбора судей", – подчеркнул Блинкен.

Второе – обеспечить прозрачный выбор руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Третий шаг, по мнению Блинкена, – принятие закона о прозрачном корпоративном управлении. Он соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития, а также защищает независимость наблюдательного совета и гендиректоров, отметил госсекретарь США.

Четвертым шагом Блинкен назвал реформу Службы безопасности Украины. Она демилитаризует и деполитизирует СБУ, оставив работу по борьбе с коррупцией и с организованной преступностью другим правительственным институциям.

"И пятое – привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно высшее должностное лицо не было предано суду и не было и осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того чтобы поверить в нее", – резюмировал Блинкен.