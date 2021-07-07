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Блинкен назвал пять ключевых реформ в Украине

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Люди должны видеть, что система работает, для того чтобы поверить в нее, отметил Блинкен
Люди должны видеть, что система работает, для того чтобы поверить в нее, отметил Блинкен
Фото: EPA

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в видеообращении к участникам Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе (Литва) назвал пять ключевых реформ, с помощью которых украинское правительство может развить достигнутый прогресс. Блинкена 7 июля цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам госсекретаря США, первым делом нужно принять законопроект о реформировании Высшего совета правосудия и следом – закон о Высшей квалификационной комиссии судей.

"Вместе эти законы обеспечат прозрачный процесс отбора судей", – подчеркнул Блинкен.

Второе – обеспечить прозрачный выбор руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Третий шаг, по мнению Блинкена, – принятие закона о прозрачном корпоративном управлении. Он соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития, а также защищает независимость наблюдательного совета и гендиректоров, отметил госсекретарь США.

Четвертым шагом Блинкен назвал реформу Службы безопасности Украины. Она демилитаризует и деполитизирует СБУ, оставив работу по борьбе с коррупцией и с организованной преступностью другим правительственным институциям.

"И пятое – привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно высшее должностное лицо не было предано суду и не было и осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того чтобы поверить в нее", – резюмировал Блинкен.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 7 июля, что Украина идет "очень быстрыми шагами" в принятии ключевых реформ. Глава государства отметил, что работа в украинском парламенте по принятию законопроектов по ключевым реформам находится на финальной стадии, несмотря на "тысячи правок" к ним в Раде.

В ходе Международной конференции по вопросам реформ в Украине глава государства согласился, что ключ к евроатлантическим стремлениям страны – это прежде всего успех реформ. По его словам, Украина хотела бы получить перечень реформ для перехода к следующему этапу интеграции с НАТО.

Глава Европейского совета Шарль Мишель написал в своем Twitter по итогам встречи с Зеленским в Вильнюсе 6 июля, что ЕС придает большое значение своим отношениям с Украиной, а реформы в ней очень важны.

В конце января Верховная Рада приняла в первом чтении закон про реформу СБУ. Если закон будет принят во втором чтении, у спецслужбы заберут функции расследования экономических и коррупционных преступлений.

19 мая депутаты проголосовали один из "судебных" законопроектов Зеленского относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

21 мая Рада приняла за основу новый законопроект о НАБУ. Он предусматривает, что бюро станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Также документ сделает невозможным вмешательство Кабинета Министров Украины в деятельность НАБУ.

Теги: США, СБУ, Украина, Литва, реформы, Госдепартамент США, Вильнюс, Энтони Блинкен, НАБУ, конференция, САП, государственный секретарь
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