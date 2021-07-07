Блинкен назвал пять ключевых реформ в Украине

По словам госсекретаря США, первым делом нужно принять законопроект о реформировании Высшего совета правосудия и следом – закон о Высшей квалификационной комиссии судей.
"Вместе эти законы обеспечат прозрачный процесс отбора судей", – подчеркнул Блинкен.
Второе – обеспечить прозрачный выбор руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Третий шаг, по мнению Блинкена, – принятие закона о прозрачном корпоративном управлении. Он соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития, а также защищает независимость наблюдательного совета и гендиректоров, отметил госсекретарь США.
Четвертым шагом Блинкен назвал реформу Службы безопасности Украины. Она демилитаризует и деполитизирует СБУ, оставив работу по борьбе с коррупцией и с организованной преступностью другим правительственным институциям.
"И пятое – привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно высшее должностное лицо не было предано суду и не было и осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того чтобы поверить в нее", – резюмировал Блинкен.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 7 июля, что Украина идет "очень быстрыми шагами" в принятии ключевых реформ. Глава государства отметил, что работа в украинском парламенте по принятию законопроектов по ключевым реформам находится на финальной стадии, несмотря на "тысячи правок" к ним в Раде.
В ходе Международной конференции по вопросам реформ в Украине глава государства согласился, что ключ к евроатлантическим стремлениям страны – это прежде всего успех реформ. По его словам, Украина хотела бы получить перечень реформ для перехода к следующему этапу интеграции с НАТО.
Глава Европейского совета Шарль Мишель написал в своем Twitter по итогам встречи с Зеленским в Вильнюсе 6 июля, что ЕС придает большое значение своим отношениям с Украиной, а реформы в ней очень важны.
В конце января Верховная Рада приняла в первом чтении закон про реформу СБУ. Если закон будет принят во втором чтении, у спецслужбы заберут функции расследования экономических и коррупционных преступлений.
19 мая депутаты проголосовали один из "судебных" законопроектов Зеленского относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.
21 мая Рада приняла за основу новый законопроект о НАБУ. Он предусматривает, что бюро станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Также документ сделает невозможным вмешательство Кабинета Министров Украины в деятельность НАБУ.