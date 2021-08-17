ДТЭК вложил в ремонтную кампанию блоков ТЭС почти 900 млн грн

На сегодня в "ДТЭК Энерго" в стадии реализации пять ремонтов энергоблоков теплоэлектростанций Фото: energo.dtek.com

"Несмотря на сложную ситуацию в энергетике и миллиардные долги, мы выполняем свои обязательства. Мы накапливаем уголь на складах за счет как добычи на наших шахтах, так и импорта топлива из-за границы. Наши маневровые ТЭС обеспечивают надежность работы энергосистемы во время пиков потребления. Также мы вкладываем средства в ремонт нашего оборудования – всего в этом году планируем инвестировать почти 2,5 млрд грн", – отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

В августе ситуация на рынке электроэнергии нормализовалась, участникам рынка удалось достичь экономически обоснованных цен, поэтому стала возможной активизация ремонтной кампании, подчеркнули в ДТЭК.

На сегодня в "ДТЭК Энерго" в стадии реализации пять ремонтов энергоблоков теплоэлектростанций, к концу года компания планирует реализовать еще восемь ремонтов.