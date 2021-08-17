ДТЭК вложил в ремонтную кампанию блоков ТЭС почти 900 млн грн

"Несмотря на сложную ситуацию в энергетике и миллиардные долги, мы выполняем свои обязательства. Мы накапливаем уголь на складах за счет как добычи на наших шахтах, так и импорта топлива из-за границы. Наши маневровые ТЭС обеспечивают надежность работы энергосистемы во время пиков потребления. Также мы вкладываем средства в ремонт нашего оборудования – всего в этом году планируем инвестировать почти 2,5 млрд грн", – отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.
В августе ситуация на рынке электроэнергии нормализовалась, участникам рынка удалось достичь экономически обоснованных цен, поэтому стала возможной активизация ремонтной кампании, подчеркнули в ДТЭК.
На сегодня в "ДТЭК Энерго" в стадии реализации пять ремонтов энергоблоков теплоэлектростанций, к концу года компания планирует реализовать еще восемь ремонтов.
В компании подчеркнули, что, несмотря на недавний кризис в энергетике, за январь – июль этого года на шахтах "ДТЭК Энерго" ввели в работу 17 новых лав и добыли почти 9,8 млн тонн энергетического угля. Кроме того, в компании начали импорт топлива.
13 августа ДТЭК заключил соглашение на поставку 320 тыс. тонн энергетического угля из Польши. Отгрузка первой партии ожидается на этой неделе. Кроме того, в компании ожидают уголь из Казахстана, а также ведут переговоры с поставщиками из США.