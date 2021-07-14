Энергетическую безопасность Украины обеспечат интеграция в энергосистему ЕС и декарбонизация – генеральный директор ДТЭК Тимченко

"Хотя в Украине сформирован самодостаточный сектор электроэнергетики и мы смогли сохранить потенциал атомной энергетики, развиваем сектор "зеленой" энергетики, однако остаемся импортозависимой страной. По индексу энергетической безопасности страна на 25-м месте. Что же необходимо менять? Два ключевых направления – декарбонизация по модели европейских стран, и второе – рыночная интеграция с европейской энергосистемой", – отметил Тимченко.

Генеральный директор ДТЭК подчеркнул, что Украине ни в коем случае нельзя останавливаться на пути к увеличению доли производства чистой электроэнергии.

"Амбициозные планы по наращиванию производства "зеленой" электроэнергии в Европе: к 2030 году достичь 32%. В Украине сегодня доля чистой энергии – 12%, и наша цель – 17%, мы отстаем от целей Европы, и это сигнал для политиков, как мы можем сблизиться с амбициями европейских соседей", – сказал он.

Речь идет о миксе в производстве электроэнергии различными типами генерации, а также снижении доли угольной генерации.

"За три-четыре года мы сделали огромный рывок в "зеленой" энергетике, и мы понимаем, что нужно сделать, чтобы довести к 2050 году долю "зеленых" до 70%. Очевидно, что для этого нужны инвестиции. Государство не сможет самостоятельно реализовать план по увеличению доли "зеленой" электроэнергии, нужны инвестиции частного сектора. Вопрос инвестиций сегодня находится, в частности, в регуляторной среде и уровне налогообложения", – рассказал Тимченко.

Он подчеркнул, что ДТЭК поставила целью к 2040 году быть компанией с нулевым негативным воздействием на климат.