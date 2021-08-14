Цена электроэнергии на оптовом рынке в августе выросла более чем на 80%

"Средневзвешенная цена [купли-продажи электроэнергии] на РСВ за первую декаду августа 2021 года составляет 2079,35 грн/МВт-ч (без НДС). Это на 81,69% выше, чем за 10 дней июля 2021 года, и на 41,02% выше, чем за июль в целом", – сказано в сообщении.
На внутреннесуточном рынке (ВСР) средневзвешенная цена электроэнергии за 10 дней августа составила 3301,30 грн/МВт-ч (без НДС), на 192,73% больше, чем за аналогичный период июля, и на 89,14% выше по сравнению с июлем в целом.
Объем купли-продажи электроэнергии на РСВ за 10 дней августа увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца на 14,65% и составил почти 828 МВт-ч. На ВСР акцептировано 68,5 МВт-ч электроэнергии, на 43,98% больше по сравнению с первой декадой июля.
Кабинет Министров Украины 11 августа снизил тариф на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют менее 250 кВт в месяц, с 1,68 грн до 1,44 грн за кВт.
В конце 2020 года правительство отменило льготный тариф в 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население платит за всю потребленную электроэнергию по единому тарифу.
До этого цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.
По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн.
Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия. В отчете Еврокомиссии за I квартал 2021 года говорится, что цена на электроэнергию для населения в Украине в четыре – семь раз ниже, чем в Европе.