Цена электроэнергии на оптовом рынке в августе выросла более чем на 80%

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию для населения в конце 2020 года Фото: depositphotos.com

"Средневзвешенная цена [купли-продажи электроэнергии] на РСВ за первую декаду августа 2021 года составляет 2079,35 грн/МВт-ч (без НДС). Это на 81,69% выше, чем за 10 дней июля 2021 года, и на 41,02% выше, чем за июль в целом", – сказано в сообщении.

На внутреннесуточном рынке (ВСР) средневзвешенная цена электроэнергии за 10 дней августа составила 3301,30 грн/МВт-ч (без НДС), на 192,73% больше, чем за аналогичный период июля, и на 89,14% выше по сравнению с июлем в целом.

Объем купли-продажи электроэнергии на РСВ за 10 дней августа увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца на 14,65% и составил почти 828 МВт-ч. На ВСР акцептировано 68,5 МВт-ч электроэнергии, на 43,98% больше по сравнению с первой декадой июля.