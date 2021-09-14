Шмыгаль: Подготовка к отопительному сезону идет по графику, энергосистема готова на 90%

"Подготовка к отопительному сезону на сегодня продолжается по графику. На 90% энергосистема Украины готова к отопительному сезону. В хранилища закачано более 18 млрд м³ газа, что составляет самый большой процент за последние 10 лет на этот период, до начала отопительного сезона", – сказал он.

По словам Шмыгаля, ожидается, что в хранилища будет закачано более 19 млрд м³ газа.