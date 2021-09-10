Сервис "ProZorro-продажи" наградил Кличко за открытые и прозрачные аукционы в столице

Виталий Кличко: ProZorro – это ключ к тому, чтобы все работало прозрачно, открыто, понятно и для пользы города и его жителей Фото: kmr.gov.ua

"Столица всегда участвует в наших инициативах и по приватизации, и по аренде. Это партнер, с которым сложно, но интересно одновременно. И город всегда готов делать что-то новое. За это мы очень благодарны. Киев обещал все имущество, которое не используется, выставлять прозрачно на аукционы. Видим, что процесс идет. Город постоянно входит в тройку лидеров по прозрачной аренде, ежеквартально увеличивая количество успешных аукционов, а затем и общий доход. Кроме того, киевские аукционы одни из самых конкурентных в системе", – сказано в заявлении на Facebook "ProZorro-продажи".

Кличко отметил, что сервис "ProZorro-продажи" является одной из ключевых составляющих изменения устаревшей системы, пишет "Деловая столица".

"ProZorro – это ключ к тому, чтобы все работало прозрачно, открыто, понятно и для пользы города и его жителей. У нас много планов, интересных и перспективных проектов, в которые выгодно инвестировать. Киев открыт для инициатив бизнеса, который помогает столице динамично развиваться. Поэтому присоединяйтесь. Преумножайте красоту и комфорт европейского Киева и преумножайте свой успех", – сказал мэр Киева.