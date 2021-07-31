За пять лет благодаря ProZorro сэкономлено 190 млрд грн – Шмыгаль

"Благодаря конкуренции бизнеса на торгах Prozorro в течение пяти лет государственные и коммунальные органы и предприятия смогли сэкономить 190 млрд грн. При этом наибольшая экономия была именно в 2020 году, когда она составила почти 56 млрд грн. Такая сумма – это почти вдвое больше, чем было каждый год до того", – написал он.

Премьер отметил, что более 90% участников торгов на Prozorro – представители малого и среднего бизнеса.

"Открытость в публичных закупках формирует новый уровень доверия между гражданами, бизнесом и государством, поэтому развитие Prozorro остается важным элементом правительственной политики", – заявил Шмыгаль.