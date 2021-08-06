Закупки "Нафтогазу" вне системы ProZorro заслуживают внимания правоохранительных органов – нардеп от "Слуги народа"

"Тот факт, что "Нафтогаз" последнее время крупные закупки проводит вне системы ProZorro, в ручном режиме отбирая участников, заслуживает внимания общественности и правоохранительных органов. Беспокойство также вызывает тот факт, что вы говорите: игнорирование системы ProZorro – это нормально. Более того, вы критикуете правление НАК за то, что оно мешает проводить "трансформацию закупок". Я как председатель подкомитета по вопросам публичных закупок комитета Верховной Рады готов обсуждать проблемы закупок и искать законодательный способ их решения. Но обход системы – это не решение", – подчеркнул депутат.
Мовчан добавил, что "наблюдательный совет, который должен быть сформирован по принципам OECD, не может обходить другие принципы OECD, а именно прозрачность в закупках".
"Это нелогично и вызывает вопросы о соответствии [членов совета] занимаемым должностям", – отметил нардеп.
Ватерландер 4 августа написал в Facebook, что "Нафтогаз" терпит убытки из-за системы госзакупок ProZorro.
"В этом году привлекать контрагентов на наши месторождения стало труднее. Мы продолжает работать через систему ProZorro, но получаем все новые и новые разборки с Антимонопольным комитетом и неудачные тендеры из-за сговора контрагентов. Компания должна организоваться, чтобы справиться с недоработками в процессе закупок. Однако глава правления не ставит трансформацию закупок в приоритет", – заявил он.