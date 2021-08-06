ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Закупки "Нафтогазу" вне системы ProZorro заслуживают внимания правоохранительных органов – нардеп от "Слуги народа"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мовчан: "Нафтогаз" последнее время крупные закупки проводит вне системы ProZorro
Мовчан: "Нафтогаз" последнее время крупные закупки проводит вне системы ProZorro
Фото: Oleksiy Movchan / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Мовчан считает, что инициатива исполнительного директора группы "Нафтогаз" Отто Ватерландера отказаться от системы ProZorro при закупках вызывает вопросы о его соответствии занимаемой должности. Об этом нардеп написал в Facebook, комментируя инициативу Ватерландера.

"Тот факт, что "Нафтогаз" последнее время крупные закупки проводит вне системы ProZorro, в ручном режиме отбирая участников, заслуживает внимания общественности и правоохранительных органов. Беспокойство также вызывает тот факт, что вы говорите: игнорирование системы ProZorro – это нормально. Более того, вы критикуете правление НАК за то, что оно мешает проводить "трансформацию закупок". Я как председатель подкомитета по вопросам публичных закупок комитета Верховной Рады готов обсуждать проблемы закупок и искать законодательный способ их решения. Но обход системы – это не решение", – подчеркнул депутат.

Мовчан добавил, что "наблюдательный совет, который должен быть сформирован по принципам OECD, не может обходить другие принципы OECD, а именно прозрачность в закупках".

"Это нелогично и вызывает вопросы о соответствии [членов совета] занимаемым должностям", – отметил нардеп.

Контекст:

Ватерландер 4 августа написал в Facebook, что "Нафтогаз" терпит убытки из-за системы госзакупок ProZorro.

"В этом году привлекать контрагентов на наши месторождения стало труднее. Мы продолжает работать через систему ProZorro, но получаем все новые и новые разборки с Антимонопольным комитетом и неудачные тендеры из-за сговора контрагентов. Компания должна организоваться, чтобы справиться с недоработками в процессе закупок. Однако глава правления не ставит трансформацию закупок в приоритет", – заявил он.

Теги: НАК Нафтогаз, ProZorro, Алексей Мовчан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Супер жена! Супер мама! Супер женщина!" Жена футболиста Пятова, мама четверых детей, засветила ноги шортах
"Супер жена! Супер мама! Супер женщина!" Жена футболиста Пятова, мама четверых детей, засветила ноги шортах
Жена принца Уильяма опередила жену принца Гарри в рейтинге самых влиятельных женщин по версии британского Vogue
Жена принца Уильяма опередила жену принца Гарри в рейтинге самых влиятельных женщин по версии британского Vogue
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"У нас бабье царство дома. Мой мужчина говорит: "Что-то нужно решать". Лобода призналась, что хочет родить сына
"У нас бабье царство дома. Мой мужчина говорит: "Что-то нужно решать". Лобода призналась, что хочет родить сына
Баклажаны болоньезе, или баклажаны с томатно-мясной начинкой. Необычный рецепт сытного блюда
Баклажаны болоньезе, или баклажаны с томатно-мясной начинкой. Необычный рецепт сытного блюда
"Лидия Петровна красотка", "Ваши ножки – огонь". Мать Каменских на отдыхе в Хорватии засветила стройные ноги в мини-шортах
"Лидия Петровна – красотка", "Ваши ножки – огонь". Мать Каменских на отдыхе в Хорватии засветила стройные ноги в мини-шортах
  "Как можно допустить, чтобы канал, созданный Кузьмой, был заблокирован из-за рейдерства?" Мать Кузьмы заявила, что у семьи хотят украсть права на его песни
  "Как можно допустить, чтобы канал, созданный Кузьмой, был заблокирован из-за рейдерства?" Мать Кузьмы заявила, что у семьи хотят украсть права на его песни
"Горжусь миссис Монфис". Французский теннисист Монфис похвастался олимпийской медалью жены – украинской теннисистки Свитолиной
"Горжусь миссис Монфис". Французский теннисист Монфис похвастался олимпийской медалью жены – украинской теннисистки Свитолиной
"Какая сладенькая", "Купальник просто секс". Седокова позировала на пляже в купальнике с перфорацией на груди
"Какая сладенькая", "Купальник – просто секс". Седокова позировала на пляже в купальнике с перфорацией на груди
"Два года назад сбылась моя мечта". Loboda рассказала, что приобрела недвижимость в Европе по соседству с русскими
"Два года назад сбылась моя мечта". Loboda рассказала, что приобрела недвижимость в Европе по соседству с русскими
"От вас по-прежнему перехватывает дыхание". 63-летняя Шэрон Стоун выставила свое фото в купальнике
"От вас по-прежнему перехватывает дыхание". 63-летняя Шэрон Стоун выставила свое фото в купальнике
"Если ты хотела, чтобы мы перестали дышать, тебе это удалось". 21-летняя гитаристка Måneskin показала подписчикам свои "сиськи"
"Если ты хотела, чтобы мы перестали дышать, тебе это удалось". 21-летняя гитаристка Måneskin показала подписчикам свои "сиськи"
6 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
6 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
6 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
6 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Чертова легенда". 72-летний Оззи Осборн взобрался на спинку дивана в шапке викинга. Поклонники надеются, что он пишет новый альбом
"Чертова легенда". 72-летний Оззи Осборн взобрался на спинку дивана в шапке викинга. Поклонники надеются, что он пишет новый альбом
"Пришлось делать". 68-летний Бобул перенес операцию
"Пришлось делать". 68-летний Бобул перенес операцию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
"Секс-бомба", "Огонь". Maruv исполнила секси-танец на сцене
"Секс-бомба", "Огонь". Maruv исполнила секси-танец на сцене
"Мама троих детей". 50-летняя Орбакайте засветила грудь
"Мама троих детей". 50-летняя Орбакайте засветила грудь
"Ничего себе", "Постройнела, стала еще шикарнее". Солистка группы Kazka Зарицкая восхитила спортивным образом на отдыхе
"Ничего себе", "Постройнела, стала еще шикарнее". Солистка группы Kazka Зарицкая восхитила спортивным образом на отдыхе
"А что, Павлик еще не заработал на квартиру, что снимаете?" Репяхова рассказала, почему они с мужем арендуют жилье
"А что, Павлик еще не заработал на квартиру, что снимаете?" Репяхова рассказала, почему они с мужем арендуют жилье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS