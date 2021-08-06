Закупки "Нафтогазу" вне системы ProZorro заслуживают внимания правоохранительных органов – нардеп от "Слуги народа"

"Тот факт, что "Нафтогаз" последнее время крупные закупки проводит вне системы ProZorro, в ручном режиме отбирая участников, заслуживает внимания общественности и правоохранительных органов. Беспокойство также вызывает тот факт, что вы говорите: игнорирование системы ProZorro – это нормально. Более того, вы критикуете правление НАК за то, что оно мешает проводить "трансформацию закупок". Я как председатель подкомитета по вопросам публичных закупок комитета Верховной Рады готов обсуждать проблемы закупок и искать законодательный способ их решения. Но обход системы – это не решение", – подчеркнул депутат.

Мовчан добавил, что "наблюдательный совет, который должен быть сформирован по принципам OECD, не может обходить другие принципы OECD, а именно прозрачность в закупках".

"Это нелогично и вызывает вопросы о соответствии [членов совета] занимаемым должностям", – отметил нардеп.