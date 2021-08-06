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"Киевская окружная дорога – это спецпроект". В ОП заявляют, что инфраструктурные объекты не выводили из системы ProZorro

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Замглавы ОП Кирилл Тимошенко: Мы не выводили инфраструктурные проекты из-под ProZorro
Замглавы ОП Кирилл Тимошенко: Мы не выводили инфраструктурные проекты из-под ProZorro
Фото: president.gov.ua

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает, что инфраструктурные объекты в Украине не выводят из-под действия закона о публичных закупках.

Об этом он заявил в интервью "Forbes Украина", опубликованном 4 августа. 

25 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1530-IX, который вносит изменения в законодательство, касающееся публичных закупок. Он, кроме прочего, позволяет пустить закупки на миллиарды гривен в обход действия закона о публичных закупках и без проведения тендеров в ProZorro – закупки по договорной процедуре ко Дню независимости Украины. Выполнение плана мероприятий оценили в 5,4 млрд грн, в него включили ряд инфраструктурных проектов

Также этот закон выводит из-под действия закона о ProZorro строительство Киевской объездной дороги, предварительная стоимость которой – 85 млрд грн. Закон уже вступил в силу. 

Журналист спросила, почему инфраструктурные проекты начали выводить из системы ProZorro. 

"Мы не выводили инфраструктурные проекты из-под ProZorro. Эта система – один из инструментов борьбы с коррупцией. Но я понимаю, откуда растут ноги. Минкульт попросил отменить тендеры по проектам, которые готовятся к празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Зачем? Чтобы не сорвать подготовку, если случится форс-мажор с тендером. Это не значит, что все теперь в обход ProZorro. Параллельно в Кабмине существует программа "Празднование 30-летия независимости: инфраструктурные объекты". Это две разные программы. Подготовка к празднованию Дня Независимости с парадом и концертом не имеют отношения к строительству садиков, школ, аэропортов и дорог государственного значения", – ответил Тимошенко. 

Он заявил, что в соответствии с последней программой строятся объекты, общая стоимость которых – 85 млрд грн. Они, по словам Тимошенко, проводятся через систему публичных закупок ProZorro. 

"Окружная дорога – это спецпроект, в который мы привлекаем иностранные деньги. Где-то через месяц подпишем соглашение с инвестором и будем ждать ратификации в Верховной Раде. Не могу назвать имя инвестора  мы подписали документы о неразглашении. Это межправительственное соглашение – консорциум нескольких стран. В любом случае, деньги уже есть. Первую часть дороги вокруг Киева – между Варшавской и Львовской трассой, в направлении Житомира – начнем строить уже в этом году", – добавил он. 

Контекст:

Закон №1530-IX закон вносит ряд положительных нововведений, но больше – коррупционных рисков и проблем, заявляли в DoZorro. Активисты проекта просили президента не подписывать закон. 

Как писали СМИ, из-за того, что Киевскую объездную дорогу вывели из-под действия закона о публичных закупках, она может повторить судьбу Трансильванской магистрали в Румынии и стать самой дорогой в мире.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: тендер, День Независимости, деньги, законодательство, ProZorro, дороги, инфраструктура, Кирилл Тимошенко
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