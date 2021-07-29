Ермака избрали главой президиума Конгресса местных и региональных властей

Заседание конгресса и Нацсовета реформ транслировали на странице ОП в Facebook.
Предложение назначить Ермака на эту должность озвучил его заместитель Кирилл Тимошенко. Решение о назначении приняли единогласно, сказал Тимошенко по итогам голосования.
Ермак после этого заявил, что "конгресс состоялся" и может переходить к работе в штатном режиме.
В начале июня главой Палаты местных властей избрали мэра Львова Андрея Садового, председатель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий возглавил Палату регионов конгресса.
Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей 25 февраля 2021 года. Глава государства считает, что этот орган позволит улучшить отношения между местными чиновниками и центральной властью.
Цель Конгресса региональных властей – объединение разных ветвей власти, но эта идея требует большой работы по разработке формальных основ – устава, полномочий, ответственности. Конгресс является площадкой при президенте, которая должна объединить законодательную, исполнительную власть и организации местного самоуправления. Об этом сообщили источники LB.ua в партии "Слуга народа". По их информации, за счет конгресса хотят сбалансировать Ассоциацию городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, а также большие города. "Это прообраз двухпалатного парламента. Такая идея в Офисе президента, меряют температуру рейтингами", – сказал один из источников.
Первым вопросом, которым займется конгресс, станет разработка и написание Муниципального кодекса Украины.