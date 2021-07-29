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Ермака избрали главой президиума Конгресса местных и региональных властей

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Ермак возглавил президиум конгресса
Ермак возглавил президиум конгресса
Фото: president.gov.ua

Главу Офиса президента Украины Андрея Ермака 29 июля избрали главой президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины Владимире Зеленском.

Заседание конгресса и Нацсовета реформ транслировали на странице ОП в Facebook. 

Предложение назначить Ермака на эту должность озвучил его заместитель Кирилл Тимошенко. Решение о назначении приняли единогласно, сказал Тимошенко по итогам голосования. 

Ермак после этого заявил, что "конгресс состоялся" и может переходить к работе в штатном режиме. 

В начале июня главой Палаты местных властей избрали мэра Львова Андрея Садового, председатель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий возглавил Палату регионов конгресса. 

Контекст:

Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей 25 февраля 2021 года. Глава государства считает, что этот орган позволит улучшить отношения между местными чиновниками и центральной властью.

Цель Конгресса региональных властей – объединение разных ветвей власти, но эта идея требует большой работы по разработке формальных основ – устава, полномочий, ответственности. Конгресс является площадкой при президенте, которая должна объединить законодательную, исполнительную власть и организации местного самоуправления. Об этом сообщили источники LB.ua в партии "Слуга народа". По их информации, за счет конгресса хотят сбалансировать Ассоциацию городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, а также большие города. "Это прообраз двухпалатного парламента. Такая идея в Офисе президента, меряют температуру рейтингами", – сказал один из источников.

Первым вопросом, которым займется конгресс, станет разработка и написание Муниципального кодекса Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак, назначение, Конгресс местных и региональных властей
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