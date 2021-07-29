Ермака избрали главой президиума Конгресса местных и региональных властей

Заседание конгресса и Нацсовета реформ транслировали на странице ОП в Facebook.

Предложение назначить Ермака на эту должность озвучил его заместитель Кирилл Тимошенко. Решение о назначении приняли единогласно, сказал Тимошенко по итогам голосования.

Ермак после этого заявил, что "конгресс состоялся" и может переходить к работе в штатном режиме.

В начале июня главой Палаты местных властей избрали мэра Львова Андрея Садового, председатель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий возглавил Палату регионов конгресса.