Социологи назвали город Украины, жители которого наиболее тепло относятся к стране-оккупанту – РФ

Наиболее тепло к России в Украине относятся в Мариуполе Фото: depositphotos.com

Наиболее тепло к России в Украине относятся в Мариуполе – 14% респондентов оценили свое отношение к оккупанту как "очень теплое", 38% – как "теплое".

В то же время более половины украинцев из 12 городов ответили, что негативно относятся к РФ. В частности, это жители Киева, Житомира, Ужгорода, Хмельницкого, Черновцов, Винницы, Ровно, Кропивницкого, Луцка, Тернополя, Ивано-Франковска и Львова.

Наиболее холодно к России относятся во Львове.

Скриншот: ratinggroup.ua

Опрос проводился с 12-го мая по 3 июня в 24 городах Украины. Всего опрошено 19 196 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%.