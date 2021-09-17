Социологи назвали город Украины, жители которого наиболее тепло относятся к стране-оккупанту – РФ

Наиболее тепло к России в Украине относятся в Мариуполе – 14% респондентов оценили свое отношение к оккупанту как "очень теплое", 38% – как "теплое".
В то же время более половины украинцев из 12 городов ответили, что негативно относятся к РФ. В частности, это жители Киева, Житомира, Ужгорода, Хмельницкого, Черновцов, Винницы, Ровно, Кропивницкого, Луцка, Тернополя, Ивано-Франковска и Львова.
Наиболее холодно к России относятся во Львове.
Опрос проводился с 12-го мая по 3 июня в 24 городах Украины. Всего опрошено 19 196 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.