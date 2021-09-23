Рейтинг Зеленского вырос – опрос КМИС

Зеленского готовы поддержать 33,3% респондентов, которые участвовали бы в голосовании и определились с выбором. В июне президента поддерживали 30,6% опрошенных, а в апреле – 31,4%.
Ближайший конкурент Зеленского, народный депутат от "Европейской солидарности", экс-президент Петр Порошенко получил бы 16,8% голосов, что меньше, чем в июне (17,4%) и апреле (18,1%).
В пятерку политиков с наивысшим президентским рейтингом входят также лидер партии "Батьківщина", нардеп Юлия Тимошенко (10,3%), нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (9,5%) и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (8,7%).
Показатели Тимошенко и Бойко по сравнению с предыдущими опросами снизились, Смешко – повысились.
11,2% опрошенных не намерены участвовать в голосовании, 10,3% – не определились с выбором, 2% – испортили бы бюллетень или вычеркнули всех кандидатов, еще 0,3% отказались отвечать.
Исследование проводилось 10–15 сентября по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и Донбасса. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошены 2002 респондента. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.
Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.