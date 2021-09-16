ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Венецианская комиссия приняла к рассмотрению украинский законопроект об олигархах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Документы были отправлены 10 сентября
Документы были отправлены 10 сентября
Фото: pixabay.com

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах. Об этом сообщает сайт Венецианской комиссии.

"Письмом от 10 сентября 2021 года спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков запросил заключение Венецианской комиссии по законопроекту "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", – сказано в сообщении комиссии в разделе "Запросы мнения комиссии".

Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию 10 сентября.

Контекст:

Законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Рада приняла законопроект в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в июле сообщал, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации после каникул. Каникулы в Раде уже завершились.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

За передачу законопроекта Венецианской комиссии высказался экс-премьер Швеции Карл Бильдт, а также заместитель председателя консультативного миссии ЕС в Украине Фредрик Весслау

Эксперт Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд на форуме YES Brainstorming в Киеве 11 сентября раскритиковал законопроект о деолигархизации. Старший научный сотрудник Института Гувера (Стэнфордский университет) Нил Фергюсон отметил, что этот проект закона об олигархах "создает для Украины опасный прецедент, который ничем хорошим не закончится".

Теги: Венецианская комиссия, Европейская комиссия, законодательство, законопроект, олигархи, деятельность, спикер, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ее личный водитель отвез меня в мужскую клинику, я все сдал". Коляденко рассказал о медобследовании, которое прошел по просьбе Билык
"Ее личный водитель отвез меня в мужскую клинику, я все сдал". Коляденко рассказал о медобследовании, которое прошел по просьбе Билык
Украинцам покажут документальный фильм о том, как создавалось шоу на "Олимпийском" ко Дню Независимости
Украинцам покажут документальный фильм о том, как создавалось шоу на "Олимпийском" ко Дню Независимости
  Пугачева ответила бывшей солистке группы "Мираж", обвинившей ее в причастности к разрушенным карьерам артистов
  Пугачева ответила бывшей солистке группы "Мираж", обвинившей ее в причастности к разрушенным карьерам артистов
  "Советует не отвергать его птичье молоко". Никитюк попросила прислать ей "Гордона в шоколаде"
  "Советует не отвергать его птичье молоко". Никитюк попросила прислать ей "Гордона в шоколаде"
Суд отклонил иск об изнасиловании против Мерелина Мэнсона
Суд отклонил иск об изнасиловании против Мерелина Мэнсона
"Совершенство", "Уникальная", "Убила". 52-летняя Дженнифер Лопес показала крупным планом лицо без макияжа
"Совершенство", "Уникальная", "Убила". 52-летняя Дженнифер Лопес показала крупным планом лицо без макияжа
"Спасибо, любимый". Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото
"Спасибо, любимый". Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото
  Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов
  Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов
Умер муж Ирины Хакамады
Умер муж Ирины Хакамады
Ефремов сомневается, что ему удастся выйти живым из тюрьмы
Ефремов сомневается, что ему удастся выйти живым из тюрьмы
72-летний Леонтьев дал два концерта в аннексированном Россией Крыму
72-летний Леонтьев дал два концерта в аннексированном Россией Крыму
"Раньше брал талантом, а сейчас голой жопой". Актер Панин полностью голым появился в публичном месте
"Раньше брал талантом, а сейчас голой жопой". Актер Панин полностью голым появился в публичном месте
"Раскрыли все секреты", "Даже если и в положении, что странного?" Молодая жена Петросяна высказалась о своей новой беременности
"Раскрыли все секреты", "Даже если и в положении, что странного?" Молодая жена Петросяна высказалась о своей новой беременности
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
Американский журнал в день рождения принца Гарри обнародовал его новое фото с женой и внес в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире
Американский журнал в день рождения принца Гарри обнародовал его новое фото с женой и внес в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире
Собчак после отказа целоваться c Ургантом взасос поцеловалась с Ивлеевой, а затем вытерла губы. Видео
Собчак после отказа целоваться c Ургантом взасос поцеловалась с Ивлеевой, а затем вытерла губы. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
Пять лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем без исключения
Пять лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем без исключения
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS