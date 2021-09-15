ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Противники законопроекта об олигархах пытаются убрать из документа два ключевых термина – Малюська

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
К законопроекту подано около 1200 поправок
К законопроекту подано около 1200 поправок
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Среди предложенных народными депутатами Украины поправок к законопроекту об олигархах есть такие, которые могут "разрушить" содержание документа. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська заявил "РБК-Украина" в интервью, опубликованном 14 сентября.

"Немалое количество депутатов своими правками предлагает внести в законопроект такие, казалось бы, тонкие, небольшие изменения, которые разрушают его содержание. На самом деле за этими правками кроется попытка вывести тех, кого общество воспринимает как олигархов, из-под действия этого закона", – сказал он.

По словам министра, речь идет о терминах "бенефициар" и "связанное лицо".

Малюська считает, что с их помощью "можно вывести из-под действия закона почти всех, кто в обществе воспринимается как классический олигарх".

"Правки к этим двум пунктам являются на самом деле важнейшими, хотя и выглядят сугубо техническими", – заявил глава Минюста.

Он уточнил, что всего к законопроекту об олигархах нардепами подано около 1200 поправок.

Контекст:

Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в июле сообщал, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации после каникул. Каникулы в Раде уже завершились.

10 сентября спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

Теги: Верховная Рада, закон, законопроект, олигархи, бенефициар, документы, Денис Малюська
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень соблазнительная". Астафьева в прозрачной блузке засветила голые ягодицы
"Очень соблазнительная". Астафьева в прозрачной блузке засветила голые ягодицы
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Все это кажется подозрительным". Спирc после объявления о помолвке удалила свою страницу в Instagram
"Все это кажется подозрительным". Спирc после объявления о помолвке удалила свою страницу в Instagram
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"17 лет вместе". Diezel из Green Grey показал свою жену
"17 лет вместе". Diezel из Green Grey показал свою жену
"Какая секси", "Кошечка". Тина Кароль засветила грудь в прозрачном боди с глубоким декольте
"Какая секси", "Кошечка". Тина Кароль засветила грудь в прозрачном боди с глубоким декольте
"Ух, как смело", "Ох и зажгла". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева исполнила эротический танец перед камерой
"Ух, как смело", "Ох и зажгла". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева исполнила эротический танец перед камерой
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж после каминг-аута дебютировал на балу Met Gala
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж после каминг-аута дебютировал на балу Met Gala
  Бейонсе в рекламе Tiffany & Co спела для Jay-Z песню, которую исполнила Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани". Видео
  Бейонсе в рекламе Tiffany & Co спела для Jay-Z песню, которую исполнила Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани". Видео
Принцу Гарри – 37. Как Елизавета II поздравила проживающего в США внука
Принцу Гарри – 37. Как Елизавета II поздравила проживающего в США внука
"Харэ еду отжимать, дай поесть бедолаге". Свитолина отобрала булочку у мужа, французского теннисиста Монфиса
"Харэ еду отжимать, дай поесть бедолаге". Свитолина отобрала булочку у мужа, французского теннисиста Монфиса
"Обалдеть, какие кубики", "Вот это форма". 46-летний Вакарчук с голым торсом удивил поклонниц накачанным прессом
"Обалдеть, какие кубики", "Вот это форма". 46-летний Вакарчук с голым торсом удивил поклонниц накачанным прессом
"Эх, Меладзе везунчик, с такой красотой просыпаться!" Брежнева показала фото в лифчике
"Эх, Меладзе везунчик, с такой красотой просыпаться!" Брежнева показала фото в лифчике
"Люблю тебя, мой герой". Навроцкая призвала голосовать за ее возлюбленного в "Танцах со звездами"
"Люблю тебя, мой герой". Навроцкая призвала голосовать за ее возлюбленного в "Танцах со звездами"
  Чурчхела. Простой рецепт грузинского десерта из орехов и виноградного сока
  Чурчхела. Простой рецепт грузинского десерта из орехов и виноградного сока
Пять лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем без исключения
Пять лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем без исключения
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
  "Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"
"Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS