Противники законопроекта об олигархах пытаются убрать из документа два ключевых термина – Малюська

"Немалое количество депутатов своими правками предлагает внести в законопроект такие, казалось бы, тонкие, небольшие изменения, которые разрушают его содержание. На самом деле за этими правками кроется попытка вывести тех, кого общество воспринимает как олигархов, из-под действия этого закона", – сказал он.
По словам министра, речь идет о терминах "бенефициар" и "связанное лицо".
Малюська считает, что с их помощью "можно вывести из-под действия закона почти всех, кто в обществе воспринимается как классический олигарх".
"Правки к этим двум пунктам являются на самом деле важнейшими, хотя и выглядят сугубо техническими", – заявил глава Минюста.
Он уточнил, что всего к законопроекту об олигархах нардепами подано около 1200 поправок.
Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в июле сообщал, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации после каникул. Каникулы в Раде уже завершились.
10 сентября спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).