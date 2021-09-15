Противники законопроекта об олигархах пытаются убрать из документа два ключевых термина – Малюська

"Немалое количество депутатов своими правками предлагает внести в законопроект такие, казалось бы, тонкие, небольшие изменения, которые разрушают его содержание. На самом деле за этими правками кроется попытка вывести тех, кого общество воспринимает как олигархов, из-под действия этого закона", – сказал он.

По словам министра, речь идет о терминах "бенефициар" и "связанное лицо".

Малюська считает, что с их помощью "можно вывести из-под действия закона почти всех, кто в обществе воспринимается как классический олигарх".

"Правки к этим двум пунктам являются на самом деле важнейшими, хотя и выглядят сугубо техническими", – заявил глава Минюста.

Он уточнил, что всего к законопроекту об олигархах нардепами подано около 1200 поправок.