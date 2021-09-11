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Малюська советует нардепам принимать законопроект об олигархах, несмотря на рассмотрение его Венецианской комиссией

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Малюська: Законопроект об олигархах после второго чтения будет отличаться от проекта, который сейчас зарегистрирован
Малюська: Законопроект об олигархах после второго чтения будет отличаться от проекта, который сейчас зарегистрирован
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська уверен, что нардепы должны рассмотреть законопроект об олигархах во втором чтении, несмотря на его направление в Венецианскую комиссию. Об этом он заявил в комментарии LB.ua 11 сентября на полях форума YES.

На вопрос, не считает ли он направление спикером парламента Дмитрием Разумковым законопроекта в Венецианскую комиссию затягиванием его принятия, Малюська ответил: "Думаю, общество может так воспринимать".

"И чтобы наш народ не чувствовал, что его обманывают и процесс затягивается, я бы рекомендовал Верховной Раде принять законопроект во втором чтении, несмотря на то, что Венецианская комиссия будет его рассматривать. Потому что законопроект после второго чтения будет отличаться от проекта, который сейчас зарегистрирован и направлен в Венецианскую комиссию, и много положений будут новыми, Венецианская комиссия их не сможет учесть", – сказал он.

По его словам, редакция законопроекта ко второму чтению зависит от заседания профильного комитета, оно еще не состоялось.

"Но месседж был и президента, и депутатов, что целесообразные разумные предложения депутатов, которые улучшают законопроект, абсолютно спокойно могут быть учтены. То есть зарегистрированный проект закона не является чем-то таким, что не будет меняться", – заявил он.

Малюська напомнил, что проект закона вступит в силу через шесть месяцев после принятия.

"У нас будет много времени, чтобы учесть замечания Венецианской комиссии, если они возникнут. Поэтому я не вижу смысла ждать. Надо его принимать, чтобы общество поняло, что это не затягивание процесса", – сказал министр.

Контекст:

Рада приняла проект закона об олигархах в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по этому поводу, она заявила, что документ противоречит Конституции.

10 сентября спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Венецианская комиссия, Минюст, законопроект, олигархи, Денис Малюська
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