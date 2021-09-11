Данилов заявил, что в Украине появилась женщина-олигарх

Об этом сообщило издание LB.ua.

"По поводу олигархов – это сугубо такое на первое время мужское [дело], но есть уже одна женщина", – ответил Данилов.

Секретарь СНБО не назвал имени этой женщины.

"Вы сразу – кто? Она не одна", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

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