Данилов заявил, что в Украине появилась женщина-олигарх

Об этом сообщило издание LB.ua.
"По поводу олигархов – это сугубо такое на первое время мужское [дело], но есть уже одна женщина", – ответил Данилов.
Секретарь СНБО не назвал имени этой женщины."Вы сразу – кто? Она не одна", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.
Согласно законопроекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования; является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость его активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.