Малюська предложил проверить руководителей украинских СМИ на детекторе лжи

"Я бы хотел предложить собрать глав украинских крупных СМИ с моим участием и пройти на соответствующем оборудовании тест, чтобы понять, кто выдает и принимает зарплату в конвертах, а кто – нет. Я и сам как министр готов принять в этом участие. Более того, узнать, получили ли какие-то неофициальные зарплаты те, кто обладает большими медиахолдингами", – отметил министр.

Малюська сказал, что медиа в Украине – это не бизнес и большинство из них работает в тени.

"Это может быть неплохой и даже рентабельный бизнес. Однако я вижу большие зарплаты, которые платят в конвертах большим медиазвездам, и очень небольшие зарплаты, которые декларируются и проверяются налоговой. Я вижу, что наши СМИ очень крутые. Наши ток-шоу, контент, который генерируется медиакомпаниями, нельзя сравнить с тем, что могут себе позволить государственные компании", – объяснил глава Минюста.

По его словам, это указывает на теневую сторону функционирования СМИ в Украине.

"Я не говорю обо всех. Если мы говорим о тех медиа, которые освещают политическую жизнь, в большинстве случаев есть теневая сторона финансирования", – добавил Малюська.