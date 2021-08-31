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"Репрессии против независимых голосов". В ЕС отреагировали на ликвидацию ассоциации журналистов Беларуси

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ЕС продолжит поддерживать гражданское общество Беларуси, включая независимые и свободные СМИ, говорится в заявлении Стано
ЕС продолжит поддерживать гражданское общество Беларуси, включая независимые и свободные СМИ, говорится в заявлении Стано
Фото: EPA

В Европейском союзе ликвидацию ассоциации журналистов Беларуси назвали "частью систематических и продолжающихся репрессий против всех независимых голосов в стране". Об этом говорится в заявлении спикера Европейской службы внешних связей Петера Стано, опубликованном 30 августа на сайте дипломатической службы ЕС.

"Среди 649 белорусов, признанных политическими заключенными, 27 работников СМИ. В мае замолчала крупнейшая независимая медиаплатформа TUT.BY, против ее руководства и журналистов были возбуждены уголовные дела. В июле продолжились беспощадные репрессии против неправительственных организаций и правозащитников, включая обыски в частных домах, и многие граждане были арестованы, им предъявлены серьезные обвинения", – подчеркивается в сообщении.

В ЕС решительно осуждают продолжающиеся репрессии в Беларуси и призывают официальный Минск "прекратить их, придерживаться своих международных обязательств и обязанностей в рамках ООН и ОБСЕ", а также "уважать права человека и основные свободы населения".

"ЕС по-прежнему поддерживает народ Беларуси и будет продолжать поддерживать гражданское общество страны, включая независимые и свободные СМИ", – резюмировали в Евросоюзе.

Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ) 27 августа ликвидировал Верховный суд страны по иску министерства юстиции. Официальная причина – ассоциация не исправила нарушения, которые якобы выявило министерство при проверке в июне. Руководство организации с таким решением не согласно.

Как нарушение закона минюст Беларуси расценил то, что ему не предоставили запрошенные документы и юридические адреса региональных отделений.

Однако в ассоциации утверждают, что во время проверки в июне БАЖ предоставила минюсту большой перечень документов – за исключением материалов, конфискованных еще 16 февраля, во время первого обыска, проведенного силовиками в офисе. 

"14 июля в офисе БАЖ без присутствия представителей организации силовики провели очередной обыск, после которого офис был опечатан и доступ в него блокирован. Копии протоколов обыска нам не вручались. Перечень изъятого имущества нам неизвестен. Также в этот день были заблокированы операции на банковском счету организации", – подчеркнули в БАЖ. 

15 июля, на следующий день после обысков и блокирования офиса, ассоциация получила от министерства юстиции копию приказа о вынесении письменного предупреждения. Основанием для предупреждения минюст назвал то, что региональные отделения БАЖ в Гомеле и Молодечно якобы осуществляют деятельность без юридических адресов, хотя это не так, говорят в БАЖ.

21 июля минюст сообщил, что уже подал иск в Верховный суд Беларуси о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.

БАЖ действует с осени 1995 года. В ней состоит более 1300 членов, работающих в периодических изданиях, на радио и телевидении, в издательских компаниях. С 1997 года БАЖ является членом Международной федерации журналистов (IFJ), отслеживает нарушения свободы слова и прав СМИ.

Контекст:

С прошлого года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 28 августа в Беларуси признаны политическими заключенными 649 человек.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, однако этим летом ситуация в Беларуси обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". После этого обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", заблокированного еще в мае TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других.

Теги: СМИ, Беларусь, Минск, репрессии, Верховный Суд, Минюст, журналисты, Евросоюз, деятельность, иск, суд, Петер Стано, ЕС
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