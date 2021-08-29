Верховный суд Беларуси ликвидировал местную ассоциацию журналистов

В минюсте сочли нарушением то, что ассоциация не смогла предоставить документы, которые были у нее изъяты или находились в запечатанном офисе Фото: БАЖ Беларуская асацыяцыя журналістаў / Telegram

Официальная причина ликвидации – ассоциация не исправила нарушения, которые якобы выявило министерство при проверке в июне. Руководство организации с таким решением не согласно.

Как нарушение закона минюст Беларуси расценил то, что ему не предоставили запрошенные документы и юридические адреса региональных отделений.

Однако в ассоциации утверждают, что во время проверки в июне БАЖ предоставила минюсту большой перечень документов – за исключением материалов, конфискованных еще 16 февраля, во время первого обыска, проведенного силовиками в офисе.

"14 июля в офисе БАЖ без присутствия представителей организации силовики провели очередной обыск, после которого офис был опечатан и доступ в него блокирован. Копии протоколов обыска нам не вручались. Перечень изъятого имущества нам неизвестен. Также в этот день были заблокированы операции на банковском счету организации", – подчеркнули в БАЖ.

15 июля, на следующий день после обысков и блокирования офиса, ассоциация получила от министерства юстиции копию приказа о вынесении письменного предупреждения. Основанием для предупреждение минюст назвал то, что региональные отделения БАЖ в Гомеле и Молодечно якобы осуществляют деятельность без юридических адресов, хотя это не так, говорят в БАЖ.

21 июля минюст сообщил, что уже подал иск в Верховный суд Беларуси о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.

Белорусская ассоциация журналистов действует с осени 1995 года. В ней состоит более 1300 членов, работающих в периодических изданиях, на радио и телевидении, в издательских компаниях.

С 1997 года БАЖ является членом Международной федерации журналистов (IFJ), отслеживает нарушения свободы слова и прав СМИ. Организация имеет сеть собственных корреспондентов по всей Беларуси, которые собирают информацию о состоянии медиа в своем регионе.