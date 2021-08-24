В Минск прибыла группа ICAO для расследования инцидента с рейсом Ryanair

В Минске был посажен самолет, летевший в Вильнюс Фото: ЕРА

"Сегодня состоялось рабочее совещание с представителями группы ICAO по расследованию фактов посадки самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair в национальном аэропорту Минск. В совещании принял участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. [...] Авраменко особо отметил, что Беларусь обеспечит доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента", – говорится в сообщении.

В минтрансе Беларуси отметили, что руководитель группы ICAO "Сильвен Лефойер заверил, что работа экспертов будет проходить в обстановке открытости и объективности".

"Благодаря предварительной работе мы смогли получить общую картину событий. Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы", – процитировало Лефойера белорусское ведомство.

Представители ICAO планируют "выезды в авиационные организации и проведение встреч с персоналом". Итоговый отчет международная организация собирается предоставить к ноябрю, утверждает минтранс Беларуси.