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Автор книги "Почему нации приходят в упадок" заявил, что Украине не нужно принимать специальные законы об олигархах

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Дарон Аджемоглу: Проблема в том, что существующие законы они не работают
Дарон Аджемоглу: Проблема в том, что существующие законы – они не работают
Фото: zn.ua

Украине нет смысла внедрять новые специальные законы об олигархах в условиях неработающих государственных институтов, заявил на форуме YES в Киеве профессор Массачусетского технологического института, автор бестселлера "Почему нации приходят в упадок" Дарон Аджемоглу.

"Проблема в том, что существующие законы – они не работают. И проблемы, которые здесь определили, они требуют действительно каких-то мер. Но нет никакого прощения за то, что существующие институты, когда антикоррупционные меры не работают", – отметил Аджемоглу, комментируя проект закона об олигархах в эфире телеканала "Украина 24".

Контекст:

10 сентября спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по этому поводу, она заявила, что документ противоречит Конституции.

За передачу законопроекта Венецианской комиссией высказался экс-премьер Швеции Карл Бильдт, а также заместитель председателя консультативного миссии ЕС в Украине Фредрик Весслау

Эксперт Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд на форуме YES Brainstorming в Киеве 11 сентября раскритиковал законопроект о деолигархизации. Старший научный сотрудник Института Гувера (Стэнфордский университет) Нил Фергюсон отметил, что этот проект закона об олигархах "создает для Украины опасный прецедент, который ничем хорошим не закончится".

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

17 июня парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС высказался за необходимость экспертизы законопроекта об олигархах со стороны уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщал портал My.ua.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в июле сообщал, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации после каникул.

Теги: YES, законопроект, олигархи, Дарон Аджемоглу
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