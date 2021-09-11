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ПОЛИТИКА

Аслунд назвал законопроект об олигархах с планами по продаже СМИ "путем Путина"

Андерс Аслунд: Вы говорите, что олигарх должен продать свои СМИ. А кому он их должен продать? Ни один иностранец не захочет их покупать
Андерс Аслунд: Вы говорите, что олигарх должен продать свои СМИ. А кому он их должен продать? Ни один иностранец не захочет их покупать
Фото: epravda.com.ua

Эксперт Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд на форуме YES Brainstorming в Киеве 11 сентября раскритиковал поданный в Верховную Раду Украины законопроект о деолигархизации и озвученные министром юстиции Денисом Малюськой ожидания от продажи олигархами СМИ, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"Вы говорите, что олигарх должен продать свои СМИ. А кому он их должен продать? Ни один иностранец не захочет их покупать. Конечно, россиянам покупать не позволят. Кто же тогда это должен быть? Государство, руководящая партия? [Президент РФ Владимир] Путин в начале 2000-х отобрал медиавласть у Бориса Березовского и передал не государству, а своим, путинским, олигархам. То, что вы предлагаете, – не третий путь, а путинский путь", – отметил Аслунд.

Контекст:

10 сентября спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по этому поводу, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

17 июня парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС высказался за необходимость экспертизы законопроекта об олигархах со стороны уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщал портал My.ua.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в июле сообщил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации уже после каникул.

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