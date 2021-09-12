Малюська заявил, что Медведчук, Фирташ и Коломойский являются примерами успешной борьбы против олигархов

Малюська: Это люди, которых в нашей стране принято называть олигархами. Да они и сами могут это признать Фото: Denis Malyuska / Facebook

Об этом Малюська заявил в интервью каналу "Дом" 11 сентября.

Журналист отметил, что Малюська говорил, что не лишь Медведчука можно считать таким примером. Он спросил, кого еще имел в виду министр.

"Я называл еще две фамилии как пример успешной борьбы с олигархами в нашей стране. Это Коломойский и Фирташ. Это люди, которых в нашей стране принято называть олигархами. Да они и сами могут это признать. Их нынешнее влияние по сравнению с тем, что было два-три года назад, несомненно, уменьшилось. Это пример хороших усилий власти по борьбе с олигархами", – ответил Малюська.

Он добавил, что для системной и объективной борьбы с олигархами в стране необходимо принять соответствующий законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.