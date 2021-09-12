Малюська оценил, насколько приемлема для Украины идея "иноагентов"

Малюська: Мне не нравится идея "иностранных агентов". Должно быть общее, понятное регулирование Фото: Denis Malyuska / Facebook

Об этом он рассказал в комментарии каналу "Дом" 11 сентября.

"Мне не нравится идея "иностранных агентов". Должно быть общее, понятное регулирование бизнес-деятельности, медиа. Это регулирование должно быть прозрачным. Потому что идея "иностранных агентов" была просто извращена Россией на своей территории. Это превратилось в банальное преследование оппозиции, где любая организация, которая не удовлетворяет Кремль, объявляется иностранным агентом и преследуется", – сказал министр.

Он назвал такую идею не очень хорошей для Украины, так как страна находится в других условиях.

"Безусловно, работать с агентами влияния России на территории Украины надо. Но это нужно делать более тонко", – добавил Малюська.

Для работы с влиянием олигархов нужен комплекс мер, уточнил он, отвечая на вопрос журналиста.

"Часть [этих мер] предусмотрена законом. По ограничениям, которые будут установлены для олигархов и бизнеса. Плюс это антимонопольное регулирование, регулирование лоббистской деятельности и судебной реформы", – отметил он.