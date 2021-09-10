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"Человек интересный". Малюська рассказал о работе на Минюст приговоренной к пожизненному заключению

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Работающая на Минюст женщина содержится в колонии в Харькове
Работающая на Минюст женщина содержится в колонии в Харькове
Фото: wikimedia.org (архив)

Отбывающая пожизненное заключение женщина, которую взяли на работу в Министерство юстиции Украины, дает советы по тюремной политике. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил "24 каналу" в интервью, часть которого была опубликована 9 сентября.

"Она советник. С одной стороны, дает советы относительно тюремной политики, изнутри интереснее и понятнее, что происходит. Это тот опыт, которого у меня нет, слава Богу. Также она выполняет несложную работу на компьютере, чтобы сформировать отчетность. Это работа с таблицами, с отдельной информацией. В общем это то, что можно делать на компьютере дистанционно", – сказал он.

Министр отметил, что женщина, находящаяся в Качановской женской колонии в Харькове, – "человек интересный".

"Там на самом деле немало такого, от чего может полететь в тартарары голова, потому что много шаблонов можно преодолеть. Это все – ради хорошей цели, ради того, чтобы обеспечить безопасность общества. Преступники, которые выходят из тюрьмы, должны быть акклиматизированными к нормальной жизни", – объяснил Малюська.

Он подтвердил, что на работу в Минюст пожизненно заключенную взяли не ради "хайпа", а "чтобы показать другим бизнесам, что можно таких людей брать на работу".

"Также [чтобы] обществу показать, что это не потерянные люди, на которых надо ставить крест, из которых ничего не получится, которых стоит только бояться. Бояться их действительно стоит, если мы на них поставим крест", – считает Малюська.

Контекст:

О готовности брать на работу приговоренных к пожизненному заключению Малюська говорил в апреле 2020 года. Он тогда отмечал, что "огромное количество "пожизненных" – крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди".

В августе 2021 года Малюська сообщил, что Минюст взял на работу одну из приговоренных к пожизненному сроку.

В Минюсте рассказывали, что зарплата женщины – 9 тыс. грн в месяц, но оплата у нее почасовая.

В октябре 2020 года Малюська приводил данные, что в Украине в местах заключения содержат более 1,5 тыс. осужденных на пожизненные сроки, при этом содержание каждого из них обходится ежемесячно не менее чем в 10 тыс. грн.

Теги: Министерство юстиции, тюрьма, компьютеры, Минюст, советник, женщины, пожизненное заключение, работа, тюрьмы, Денис Малюська, преступник, советы, колония
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