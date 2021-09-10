"Человек интересный". Малюська рассказал о работе на Минюст приговоренной к пожизненному заключению

"Она советник. С одной стороны, дает советы относительно тюремной политики, изнутри интереснее и понятнее, что происходит. Это тот опыт, которого у меня нет, слава Богу. Также она выполняет несложную работу на компьютере, чтобы сформировать отчетность. Это работа с таблицами, с отдельной информацией. В общем это то, что можно делать на компьютере дистанционно", – сказал он.

Министр отметил, что женщина, находящаяся в Качановской женской колонии в Харькове, – "человек интересный".

"Там на самом деле немало такого, от чего может полететь в тартарары голова, потому что много шаблонов можно преодолеть. Это все – ради хорошей цели, ради того, чтобы обеспечить безопасность общества. Преступники, которые выходят из тюрьмы, должны быть акклиматизированными к нормальной жизни", – объяснил Малюська.

Он подтвердил, что на работу в Минюст пожизненно заключенную взяли не ради "хайпа", а "чтобы показать другим бизнесам, что можно таких людей брать на работу".

"Также [чтобы] обществу показать, что это не потерянные люди, на которых надо ставить крест, из которых ничего не получится, которых стоит только бояться. Бояться их действительно стоит, если мы на них поставим крест", – считает Малюська.