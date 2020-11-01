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В Украине более 1,5 тыс. осужденных пожизненно – Минюст

По данным министра юстиции Украины Дениса Малюськи, содержание каждого пожизненно осужденного обходится государству не менее чем в 20 тыс. грн за месяц.

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В Украине увеличивается число осужденных пожизненно
В Украине увеличивается число осужденных пожизненно
Фото: ЕРА (архив)

В Украине в местах заключения содержат более 1,5 тыс. осужденных на пожизненные сроки. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 31 октября.

"У нас даже больше, чем 1,5 тыс. пожизненников в Украине. Содержание каждого из них – это не менее 10 тыс. [грн] в месяц. Мы их кормим, охраняем, обеспечиваем проживанием. Я понимаю, что все это неважного качества, но тем не менее финансирование идет и ресурсы расходуются. И это происходит не 10 лет, не 20 лет, а пока человек не умрет", – сказал он.

По словам министра, количество пожизненно заключенных увеличивается постоянно. Он выразил мнение, что их нужно трудоустраивать.

"Если кто-то считает, что они не должны работать, а они должны смотреть в потолок и наслаждаться жизнью, а потом в конце концов на каком-то этапе в глубокой старости умереть, то это неправильно", – считает Малюська.

В апреле он говорил, что "огромное количество "пожизненных" – крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди", часть из которых "принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму". "Я таких готов брать на работу", – заявлял министр.

Теги: заключенные, Минюст, финансирование, расходы, тюрьмы, Денис Малюська
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