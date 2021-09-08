"Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой". Глава ВАКС рассказала, сколько коррупционеров за два года работы суда попали в тюрьмы

Танасевич: Правосудие на скорую руку без тщательного исследования и анализа доказательств, очевидно, не в интересах гражданского общества Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

По ее словам, всего суд вынес 45 приговоров, из которых семь – оправдательные, 38 – обвинительные. Судья отметила, что среди обвинительных приговоров 14 вынесены на основании соглашений о признании вины.

"Реальное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до девяти лет назначено 27 лицам. Сейчас на рассмотрении первой инстанции ВАКС находятся 184 уголовных производства по обвинению 440 лиц", – сказала глава ВАКС.

При этом она уточнила, что за два года работы ВАКС вынесены обвинительные приговоры в отношении трех народных депутатов и двух депутатов местных советов, а приговоры в отношении бывших и нынешних министров не выносили.

Танасевич отметила: ожидания украинцев от деятельности суда измеряются в количестве приговоров, что, учитывая размах коррупции в Украине, вполне естественно.

"Я не устаю повторять, что правосудие на скорую руку без тщательного исследования и анализа доказательств, очевидно, не в интересах гражданского общества. Мы стремимся не к громким овациям, а к достижению цели уголовного производства – чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушение, был привлечен к уголовной ответственности в меру своей вины, а каждый невиновный не был осужден", – заявила глава суда.

Она подчеркнула, что, учитывая количество производств и значительных объемов материалов, очевидно, что их разбирательство не будет стремительным.

"Специфика судейской работы такова, что увидеть ее результаты в судьбоносном для страны масштабе можно только в долгосрочной перспективе. Однако уже сейчас можно констатировать, что неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой", – подчеркнула глава ВАКС.