ВАКС разрешил принудительно привести в суд одного из заместителей Вовка

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

В релизе не указывают, кого именно разрешили привести в суд принудительно. У главы ОАСК Павла Вовка два заместителя – Евгений Аблов и Владимир Келеберда, указано на сайте суда.

Центр противодействия коррупции уточняет в Telegram, что речь идет об Аблове.

Сегодня в ВАКС должно было состояться заседание по рассмотрению ходатайства о мере пресечения для Аблова по делу о захвате власти, но в суд он не явился. По сообщению адвокатов судьи, он находится на больничном, говорится в релизе ВАКС.

"Факт лечения лица по содержанию не является уважительной причиной неявки по вызову следственного судьи. Вместе с тем у следственного судьи ВАКС отсутствуют сведения о наличии у подозреваемого тяжелой болезни или невозможности покинуть заведение здравоохранения, в котором он лечится", – сообщили в антикоррупционном суде.

В связи с этим судья постановил привести Аблова в суд принудительно, заседание назначили на 12.45 15 сентября. Выполнять определение суда будут детективы Национального антикоррупционного бюро.