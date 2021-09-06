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ВАКС разрешил принудительно привести в суд одного из заместителей Вовка

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ВАКС разрешил привести Аблова в суд принудительно
ВАКС разрешил привести Аблова в суд принудительно
Фото: Євгеній Аблов / Facebook

Высший антикоррупционный суд на заседании 6 сентября разрешил принудительный привод заместителя главы Окружного административного суда Киева в суд.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС. 

В релизе не указывают, кого именно разрешили привести в суд принудительно. У главы ОАСК Павла Вовка два заместителя – Евгений Аблов и Владимир Келеберда, указано на сайте суда. 

Центр противодействия коррупции уточняет в Telegram, что речь идет об Аблове. 

Сегодня в ВАКС должно было состояться заседание по рассмотрению ходатайства о мере пресечения для Аблова по делу о захвате власти, но в суд он не явился. По сообщению адвокатов судьи, он находится на больничном, говорится в релизе ВАКС. 

"Факт лечения лица по содержанию не является уважительной причиной неявки по вызову следственного судьи. Вместе с тем у следственного судьи ВАКС отсутствуют сведения о наличии у подозреваемого тяжелой болезни или невозможности покинуть заведение здравоохранения, в котором он лечится", – сообщили в антикоррупционном суде. 

В связи с этим судья постановил привести Аблова в суд принудительно, заседание назначили на 12.45 15 сентября. Выполнять определение суда будут детективы Национального антикоррупционного бюро. 

Контекст:

26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете Вовка. Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявляли о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку, Аблову, пяти другим судьям, а также тогдашнему Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку (в октябре Холоднюк уволился из ГСА).

Потом Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей объявляли в розыск, так как они не являлись на допросы. Вовк заявлял, что не будет ходить на допросы в НАБУ.

3 февраля 2021 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство о принудительном приводе Вовка на заседание по избранию ему меры пресечения. Тогда глава ОАСК назвал это решение "странным и незаконным" и сказал, что "исполнять явно незаконные, преступные решения" не собирается. Вовк считает, что у него нет статуса подозреваемого.

На заседание, которое назначили на 8 февраля, председателя ОАСК не смогли доставить – детективы НАБУ не нашли его по известным адресам. Также Вовка не смогли привести в суд 16-го18-го22 февраля, 9-го и 15 марта.

17 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия по делу о злоупотреблениях в ОАСК.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что не видит судебной перспективы в делах о злоупотреблениях в Окружном админсуде Киева и что она не может "приволочь" Вовка в суд.

В июле 2020 года на сайте президента появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета", в октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева. В апреле 2021-го он внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о ликвидации ОАСК. Этот законопроект пока не рассматривали в сессионном зале, он лишь включен в повестку дня Рады. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАБУ, антикоррупционная прокуратура, Центр противодействия коррупции, судья, суд, ВАКС, Евгений Аблов, ОАСК
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