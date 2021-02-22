ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Судья Вовк вновь не явился в ВАКС, суд в пятый раз принял решение о принудительном приводе

Следующее заседание Высшего антикоррупционного суда, на которое должны доставить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка, состоится 9 марта.

Вовка вновь не смогли привести в суд
Вовка вновь не смогли привести в суд
Фото: Павло Вовк / Facebook

Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка 22 февраля в четвертый раз не смогли принудительно доставить в Высший антикоррупционный суд Украины. Об этом в Telegram сообщил "Центр противодействия коррупции".

"Председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка снова не нашли по всем известным адресам. Его четвертый раз не доставили в антикоррупционный суд", – говорится в сообщении.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС, суд принял еще одно решение о применении в отношении Вовка принудительного привода.

"Доводы защитников об отсутствии у Волка статуса подозреваемого во внимание не принимаются, так как любые решения суда об этом не принимались, а решать этот вопрос можно только в судебном заседании с обязательным участием подозреваемого Вовка", – сообщили в ЦПК.

Следующее заседание должно состояться в 10.30 9 марта.

17 июля 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа 2020 года НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе Вовка). 

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявляли, что Вовк со 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк заявлял, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в НАБУ.

24 декабря детективы НАБУ вручили Вовку повестку о вызове в ВАКС. Главу ОАСК вызвали в суд на 5 января 2021 года. Судья отказывался принимать повестку, следователь закинул ее в салон автомобиля. 3 января детективы повторно попытались вручить повестку Вовку. Судья отказывался получать документ, детектив зачитал его, сопровождая Вовка в лифте и на улице. Детектив сказал, что глава ОАСК должен явиться в суд 3 февраля.

3 февраля судья ВАКС андрей Бицюк удовлетворил ходатайство о принудительном приводе в суд Вовка. Тогда глава ОАСК назвал это решение "странным и незаконным" и сказал, что "исполнять явно незаконные, преступные решения" не собирается. Вовк считает, что у него нет статуса подозреваемого. На заседание, которое назначили на 8 февраля, председателя ОАСК не смогли доставить – детективы НАБУ не нашли его по известным адресам. Судья ВАКС еще раз разрешил принудительно доставить Вовка в суд.

Также вовка не смогли доставить на заседание 16 февраля. Бицюк вновь разрешил привести его принудительно. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАБУ, Павел Вовк, Высший антикоррупционный суд Украины, Окружной админсуд Киева, ВАКС, ОАСК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сохранить беременность
"Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сохранить беременность
"Гребаный ЖЭК не сбивает сосульки". Обледеневший снег, упав с крыши, повредил авто украинского хореографа. Фото
"Гребаный ЖЭК не сбивает сосульки". Обледеневший снег, упав с крыши, повредил авто украинского хореографа. Фото
"Это нормально". Каменских рассказала, что делать, когда нет мотивации заниматься спортом
"Это нормально". Каменских рассказала, что делать, когда нет мотивации заниматься спортом
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Беленюк заявил, что может определять людей, переболевших COVID-19, по специфическому запаху пота
Беленюк заявил, что может определять людей, переболевших COVID-19, по специфическому запаху пота
Решетник покрестил трехмесячного сына
Решетник покрестил трехмесячного сына
Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
"Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух". Дочь Заворотнюк рассказала, как на ней отразилась болезнь матери
"Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух". Дочь Заворотнюк рассказала, как на ней отразилась болезнь матери
"Это может превратить шикарную женщину в шлюху". Седокова разоткровенничалась о правилах "сильных девочек"
"Это может превратить шикарную женщину в шлюху". Седокова разоткровенничалась о правилах "сильных девочек"
"Горжусь собой". Жена Ярославского покорила Килиманджаро
"Горжусь собой". Жена Ярославского покорила Килиманджаро
"Сверлят меня насквозь, и в них тонешь". Богомолов разоткровенничался о чувствах к Собчак
"Сверлят меня насквозь, и в них тонешь". Богомолов разоткровенничался о чувствах к Собчак
Глава миграционной службы и его жена, известная как девушка с собачкой из Уханя, после свадьбы сделали парные тату
Глава миграционной службы и его жена, известная как девушка с собачкой из Уханя, после свадьбы сделали парные тату
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Представляете ущерб этого кошмара? Я хочу говорить матом". Полякова показала, как выглядит ее квартира после того, как в ней обвалился потолок. Видео
"Представляете ущерб этого кошмара? Я хочу говорить матом". Полякова показала, как выглядит ее квартира после того, как в ней обвалился потолок. Видео
  "Когда меня не станет на земле, я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть". Королева презентовала клип на трек "Сыну". Видео
  "Когда меня не станет на земле, я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть". Королева презентовала клип на трек "Сыну". Видео
"Худшее, что было, – тесты". Режиссер Левицкий рассказал о съемках во время карантина
"Худшее, что было, – тесты". Режиссер Левицкий рассказал о съемках во время карантина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS