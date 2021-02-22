Судья Вовк вновь не явился в ВАКС, суд в пятый раз принял решение о принудительном приводе

Следующее заседание Высшего антикоррупционного суда, на которое должны доставить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка, состоится 9 марта.

Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка 22 февраля в четвертый раз не смогли принудительно доставить в Высший антикоррупционный суд Украины. Об этом в Telegram сообщил "Центр противодействия коррупции".

"Председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка снова не нашли по всем известным адресам. Его четвертый раз не доставили в антикоррупционный суд", – говорится в сообщении.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС, суд принял еще одно решение о применении в отношении Вовка принудительного привода.

"Доводы защитников об отсутствии у Волка статуса подозреваемого во внимание не принимаются, так как любые решения суда об этом не принимались, а решать этот вопрос можно только в судебном заседании с обязательным участием подозреваемого Вовка", – сообщили в ЦПК.

Следующее заседание должно состояться в 10.30 9 марта.

17 июля 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа 2020 года НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе Вовка).

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявляли, что Вовк со 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк заявлял, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в НАБУ.

24 декабря детективы НАБУ вручили Вовку повестку о вызове в ВАКС. Главу ОАСК вызвали в суд на 5 января 2021 года. Судья отказывался принимать повестку, следователь закинул ее в салон автомобиля. 3 января детективы повторно попытались вручить повестку Вовку. Судья отказывался получать документ, детектив зачитал его, сопровождая Вовка в лифте и на улице. Детектив сказал, что глава ОАСК должен явиться в суд 3 февраля.

3 февраля судья ВАКС андрей Бицюк удовлетворил ходатайство о принудительном приводе в суд Вовка. Тогда глава ОАСК назвал это решение "странным и незаконным" и сказал, что "исполнять явно незаконные, преступные решения" не собирается. Вовк считает, что у него нет статуса подозреваемого. На заседание, которое назначили на 8 февраля, председателя ОАСК не смогли доставить – детективы НАБУ не нашли его по известным адресам. Судья ВАКС еще раз разрешил принудительно доставить Вовка в суд.

Также вовка не смогли доставить на заседание 16 февраля. Бицюк вновь разрешил привести его принудительно.