Вовка снова не смогли принудительно доставить в суд. НАБУ обвинило Венедиктову в бездеятельности

Высший антикоррупционный суд в четвертый раз удовлетворил ходатайство о принудительном приводе главы Окружного административного суда Павла Вовка в суд, так как его снова не смогли привести на заседание. В Национальном антикоррупционном бюро считают, что решить ситуацию может лишь генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка снова не смогли принудительно доставить на заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором планировали рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения. Об этом Общественному сообщили в ВАКС.

Следственный судья Андрей Бицюк снова разрешил принудительно доставить главу ОАСК в суд, заседание назначено на 22 февраля, рассказала пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

Это уже четвертое решение антикоррупционного суда о принудительном приводе Вовка в суд. Перед сегодняшним заседанием Национальное антикоррупционное бюро опубликовало заявление, в котором объясняло, что выполнить определение суда сотрудникам бюро не удается, так как оно не дает права задерживать подозреваемого или проникать в его жилище или иное владение, а Вовк и судьи ОАСК приняли все меры для того, чтобы детективы не могли попасть в помещение суда.

"Кроме того, что детективам НАБУ в ОАСК постоянно сообщают об отсутствии главы на рабочем месте из-за его пребывания в отпуске, там изменили пропускной режим. С ноября 2020 года попасть на второй этаж, где находится рабочее место подозреваемого председателя суда, посторонним лицам можно только по разрешению, которое, в свою очередь, предоставляет один из подозреваемых участников преступной организации, возглавляемой председателем ОАСК. Сейчас детективы воздерживаются от силового проникновения в судебное учреждение", – заявили в НАБУ.

Там подчеркнули, что решить ситуацию может лишь генеральный прокурор Ирина Венедиктова, и обвинили ее в бездеятельности. В бюро сообщили, что в феврале получили ответ генпрокурора на ходатайство о предоставлении согласия о задержании судей ОАСК и содержание их под стражей. Этим документом Офис генпрокурора соглашается с позицией Высшего совета правосудия об отсутствии у судей ОАСК статуса подозреваемых, заявили в НАБУ.

"Эта позиция прямо противоречит позиции самого же ОГП, который утверждал ходатайство об отстранении судей ОАСК (во время которого обязан был проверить основания для обращения с соответствующим ходатайством, в том числе и приобретение подозреваемыми их статуса), позиции ВАКС, который при рассмотрении ходатайств о продлении сроков подтвердил приобретение всеми подозреваемыми их статуса", – заявили в НАБУ и показали, как детективы пытались найти Вовка 8-го и 16 февраля, чтобы привести в суд.

В первый раз Бицюк удовлетворил ходатайство о принудительном приводе в суд Вовка 3 февраля. Тогда глава ОАСК назвал это решение "странным и незаконным" и сказал, что "исполнять явно незаконные, преступные решения" не собирается. Вовк считает, что у него нет статуса подозреваемого. На заседание, которое назначили на 8 февраля, председателя ОАСК не смогли доставить – детективы Национального антикоррупционного бюро не нашли его по известным адресам. Судья ВАКС еще раз разрешил принудительно доставить Вовка в суд. 16 февраля история с неудавшимся приводом Вовка в суд повторилась, а к вечеру председатель ОАСК заявил, что находится на рабочем месте.

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Видео: NABU / YouTube

17 июля 2020 года НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа 2020 года НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной комиссии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе Вовка).

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявляли, что Вовк со 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк заявлял, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в Национальное антикоррупционное бюро.

24 декабря детективы НАБУ вручили Вовку повестку о вызове в ВАКС. Главу ОАСК вызвали в суд на 5 января 2021 года. Судья отказывался принимать повестку, следователь закинул ее в салон автомобиля. 3 января детективы повторно попытались вручить повестку Вовку. Судья отказывался получать документ, детектив зачитал его, сопровождая Вовка в лифте и на улице. Детектив сказал, что глава ОАСК должен явиться в суд 3 февраля.