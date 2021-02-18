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Подозреваемый в организации убийства экс-замглавы СБУ Нескоромный тесно сотрудничал с главой ОАСК Вовком – СМИ

Записи, попавшие в распоряжение "Слідства.Інфо", свидетельствуют, что глава ОАСК Павел Вовк и экс-замглавы СБУ Дмитрий Нескоромной, которого сейчас разыскивают его бывшие коллеги, регулярно обращались друг к другу за помощью.

В "Слідство.Інфо" провели расследование о том, что связывает Вовка и Нескоромного
В "Слідство.Інфо" провели расследование о том, что связывает Вовка и Нескоромного
Скриншот: slidstvo info / YouTube

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, которого следствие подозревает в заказе убийства своего коллеги, имел тесные связи с главой Окружного административного суда Киева Павлом Вовком. Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо".

В распоряжении журналистов есть записи разговоров из кабинета Вовка. Согласно им, Нескоромный регулярно посещал кабинет судьи в течение зимы-весны 2019 года. Тогда он был замначальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

В частности, Нескоромный вместе с другим коллегой из СБУ в феврале 2019 приехал в кабинет главы ОАСК, как неформальный представитель интересов одного из украинских банков.

У этого банковского учреждения длился спор с финансово-промышленной группой "Альтком" на сотни миллионов гривен. "Альтком" обратился в Окружной админсуд Киева с просьбой приостановить взыскание с них средств в пользу украинского банка, которое должно было состояться по решению другого суда.

Но в марте в кабинет Вовка пришел судья, рассматривавший это обращение. Он согласовал с главой суда, в чью пользу выносить решение по этому делу. А уже на следующий день, 13 марта 2019, судья отказал компании в требованиях приостановить взыскание с них средств в пользу банка. Таким образом, в ОАСК выполнили просьбу Нескоромного и его коллеги из СБУ.

На записях зафиксировано, что и Вовк также обращался к Нескоромному за помощью. В частности, сам СБУшник организовывал проверку кабинетов судей на предмет прослушивающих устройств. Но найти их специалистам тогда так и не удалось.

Нескоромный в своем Telegram-канале назвал эти записи смонтированными. "Обнародованные грантовыми журналистами записи якобы моих разговоров с главой ОАСК Вовком – очень слабый монтаж. В службе нет людей настолько наивных, чтобы публично обсуждать подобные вещи. И уж тем более в случае, когда я знал о прослушивании, поскольку ее устанавливала СБУ совместно с НАБУ", – заявил Нескоромный.

Он добавил, что прослушивание ОАСК – совместная операция, которая проводилась с ведома президента Петра Порошенко, но потом в определенный момент в НАБУ решили, что им данные записи нужнее и "сами легализовали их через [заместителя генпрокурора] Сергея Горбатюка".

Публикацию этих записей Нескоромный называет частью информационной кампании в поддержку инициированного президентом Владимиром Зеленским сокращения полномочий ОАСК. "Расчет верный, но очень циничный. Павел, прости!" – завершил экс-СБУшник свой пост обращением к судье.

Нескоромного подозревают в организации убийства начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Первым о подготовке покушения сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Ссылаясь на свои источники, он рассказал, что 22 января в Киеве по этому делу задержали полковника СБУ Юрия Расюка. Журналист назвал Наумова другом и "правой рукой" главы СБУ Ивана Баканова и рассказал, что в заказе убийства подозревают бывшего первого заместителя главы СБУ Нескоромного (президент Украины Владимир Зеленский назначил его на эту должность в ноябре 2019 года, а уволил в марте 2020-го).

23 января СБУ подтвердила информацию о предотвращении убийства своего сотрудника. В ведомстве рассказали, что за совершение преступления организатор предложил $50 тыс.

По данным Бутусова, Расюк пошел на соглашение со следствием и подтвердил, что Нескоромный был не только организатором, но и заказчиком покушения.

4 февраля суд разрешил задержать Нескоромного. Он объявлен в розыск.

Вовк также находится под следствием и в розіске. 17 июля 2020 года НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Вовк отказывается ходить как на допросы в НАБУ, так и на вызовы в Высший антикоррупционный суд. 

Теги: банки, расследование, судьи, Павел Вовк, Окружной админсуд Киева, суд, Дмитрий Нескоромный, ОАСК
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