Суд разрешил задержать экс-заместителя главы СБУ Нескоромного

Бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в заказе убийства начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, разыскивают с 29 января 2021 года.

В СБУ подтвердили информацию о предотвращении убийства своего сотрудника Фото: depositphotos.com

Суд разрешил задержать бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в заказе убийства начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Об этом сообщается в графе относительно меры пресечения в его карточке в базе Министерства внутренних дел Украины.

В МВД отметили датой исчезновения Нескоромного – 29 января 2021 года. Он объявлен в розыск.

Его подозревают в преступлении по ч.1 ст. 348 Криминального Кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Нескоромного подозревают в организации убийства Наумова. Первым о подготовке покушения сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Ссылаясь на свои источники, он рассказал, что 22 января в Киеве по этому делу задержали полковника СБУ Юрия Расюка. Журналист назвал Наумова другом и "правой рукой" главы СБУ Ивана Баканова и рассказал, что в заказе убийства подозревают бывшего первого заместителя главы СБУ Нескоромного (президент Украины Владимир Зеленский назначил его на эту должность в ноябре 2019 года, а уволил в марте 2020-го).

23 января СБУ подтвердила информацию о предотвращении убийства своего сотрудника. В ведомстве рассказали, что за совершение преступления организатор предложил $50 тыс.

По данным Бутусова, Расюк пошел на соглашение со следствием и подтвердил, что Нескоромный был не только организатором, но и заказчиком покушения.