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Баканов: Предатель в наших рядах – это неприятно, но мы взяли курс на очищение СБУ

СБУ изучает возможную связь экс-замглавы ведомства Дмитрия Нескоромного со спецслужбами РФ, заявил руководитель СБУ Иван Баканов.

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Баканов: Для нас все жизни одинаковые
Баканов: Для нас все жизни одинаковые
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Глава СБУ Иван Баканов на закрытом совместном заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и комитета по вопросам правоохранительной деятельности прокомментировал резонансное дело экс-замглавы спецслужбы Дмитрия Нескоромного. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Предатель в наших рядах – это, безусловно, неприятный факт. Но задержания его и других лиц свидетельствуют о том, что мы взяли курс на очищение СБУ. На строительство новой, эффективной и действенной спецслужбы", – заявил он.

Баканов подтвердил, что спецслужба проверяет информацию о связи Нескоромного с ФСБ РФ.

"Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось и здесь без русского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора", – подчеркнул глава СБУ.

Он сообщил, что записи разговоров фигурантов подтверждают, что поводом для подготовки заказного убийства начальника внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова является его профессиональная деятельность – он не позволял подозреваемым назначить своих людей на должности в спецслужбе.

Также Баканов отметил, что СБУ имеет уникальный опыт по раскрытию заказных убийств – только в течение 2020-го таких дел было 12. Он заверил, что раскрытие организации заказного убийства Наумова для ведомства "ничем не отличается от других аналогичных преступлений". "Для нас все жизни одинаковые", – заявил он и привел в качестве примеров дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и предупреждение убийства добровольца Адама Осмаева.

Нескоромного подозревают в организации убийства Наумова. Первым о подготовке покушения сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Ссылаясь на свои источники, он рассказал, что 22 января в Киеве по этому делу задержали полковника СБУ Юрия Расюка. Журналист назвал Наумова другом и "правой рукой" главы СБУ Ивана Баканова и рассказал, что в заказе убийства подозревают бывшего первого заместителя главы СБУ Нескоромного (президент Украины Владимир Зеленский назначил его на эту должность в ноябре 2019 года, а уволил в марте 2020-го).

23 января СБУ подтвердила информацию о предотвращении убийства своего сотрудника. В ведомстве рассказали, что за совершение преступления организатор предложил $50 тыс.

По данным Бутусова, Расюк пошел на соглашение со следствием и подтвердил, что Нескоромный был не только организатором, но и заказчиком покушения.

Теги: СБУ, покушение, комитет, спецслужбы, Иван Баканов, Дмитрий Нескоромный, Служба безопасности Украины
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