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Рада назначила нового судью Конституционного Суда Украины. Им стал соратник представителя Зеленского в КСУ

Народные депутаты проголосовали за назначение доцента кафедры конституционного права Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого Виктора Кичуна новым судьей Конституционного Суда Украины. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский во время представления Кичуна сказал, что знает его более 30 лет.

Кичун назвал Конституционный Суд Украины "судебной надинституцией"
Кичун назвал Конституционный Суд Украины "судебной надинституцией"
Скриншот: RadaTVchannel / YouTube

Верховная Рада Украины назначила Виктора Кичуна новым судьей Конституционного Суда Украины, его кандидатуру выдвинули от фракции "Слуга народа". Такое решение поддержал 241 народный депутат при минимально необходимых 226 на пленарном заседании 18 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Депутаты выбирали судью из четырех кандидатов: Ольга Боднар-Петровская (от "Батьківщини"), Виктор Кичун ("Слуга народа"), Юрий Павленко ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), Руслан Сидорович ("Голос").

Выступая с трибуны Рады, Кичун сказал, что уже 27-й год занимается конституционным правом. Он работает доцентом кафедры конституционного права Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

"Я понимаю, в какой сложной ситуации находится сегодня Конституционный Суд Украины. Если вы меня выберете, у вас будет еще минимум один сторонник сдерживания Конституционного Суда. Я считаю, что мы создали чрезмерную судебную надинституцию, которая сегодня фактически доминирует в нашем государстве", – заявил Кичун. 

Во время голосования Кичуна фракция "Слуга народа" дала 205 голосов. Его назначение поддержали голосами депутаты групп "За майбутнє" (10 голосов) и "Довіра" (18 голосов). 

По информации "ВBC News Україна", Кичун является соратником Федора Вениславского, представителя президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде и народного депутата от "Слуги народа". Сам Вениславский подтвердил эту информацию в комментарии "Радіо Свобода". Нардеп рекомендовал рассмотреть Кичуна как кандидата на вакантную должность судьи Конституционного Суда.

"А какой может быть конфликт интересов, если человек прошел отбор и фракция его поддержала? Я буду поддерживать решение фракции", – говорил Вениславский. 

Сегодня во время голосования за нового судью КСУ Вениславский сказал, что более 30 лет знает Кичуна.

"Я могу ответственно заявить, что этот человек безусловно отвечает требованиям, которые предъявляются судье Конституционного Суда. [...] Это человек, который никогда не шел на компромиссы со своей совестью", – заявил депутат.

По данным LB.ua, Кичун подал декларацию кандидата на должность судьи Конституционного Суда в декабре 2019 года.

Теги: Верховная Рада, Конституционный Суд, Юрий Павленко, судьи, голосование, КСУ, Слуга народа
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