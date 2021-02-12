ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

За кнопкодавство в Раде вручили первое подозрение, в КСУ обжаловали отмену мажоритарки. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор главных событий пятницы, 12 февраля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным следствия, парламентарию сообщили о подозрении из-за кнопкодавства во время рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли
По данным следствия, парламентарию сообщили о подозрении из-за кнопкодавства во время рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли
Фото: depositphotos.com

Первое подозрение за кнопкодавство в Раде

Народному депутату Украины впервые сообщили о подозрении в неперсональном голосовании, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, речь идет о парламентарии, который во время рассмотрения поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения неоднократно кнопкодавил.

СМИ пишут, что это народный депутат из группы "Довіра" Владислав Поляк, которого избрали в Раду по мажоритарному округу №73 в Закарпатской области.

Непогода в Украине: в некоторых регионах высота снежного покрова превысила 1 м

В большей части регионов Украины продолжаются снегопады, больше всего снега выпало в Ивано-Франковской области – по состоянию на сегодняшнее утро высота покрова достигала 112 см

Из-за непогоды более чем 80 населенных пунктов остались без света

Украина возглавила список стран, где граждане недовольны работой правительства по противодействию COVID-19

Сегодня обнародовали результаты международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и Киевский международный институт социологии.

Согласно исследованию, 77% украинцев считают, что правительство страны плохо справляется с эпидемией COVID-19. В то же время довольны действиями Кабмина 6% граждан. Страна лидирует в списке государств, чьи граждане недовольны действиями правительства в условиях пандемии.

Также результаты опроса показали, что 36% украинцев считают неприемлемым ограничение поездок между странами для борьбы с распространением коронавируса, а 65% граждан готовы сделать прививку от COVID-19, если вакцина будет общедоступной, безопасной и эффективной. 

В КСУ обжаловали отмену мажоритарки

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление от 45 народных депутатов, которые оспаривают положения Избирательного кодекса о проведении выборов исключительно по пропорциональной системе. Они считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе "содержит признаки узурпации власти"

Нацсовет хочет аннулировать лицензию ZIK и назначил внеплановую проверку канала "112 Украина"

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания намерен подать в суд иск с требованием аннулировать лицензию телеканала ZIK. Основанием для отмены лицензии является тот факт, что канал не предоставил в полном объеме документов, которые Нацсовет запрашивал для невыездной проверки, сообщила пресс-служба регулятора. 

Кроме того, Нацсовет назначил внеплановую проверку канала "112 Украина" из-за распространения необъективной информации и высказываний, содержащих риторику вражды. 

Названа сумма убытков от оккупации Донбасса

Потери от оккупации Россией отдельных регионов Донбасса только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, в сумме не учитывается стоимость активов, которые находятся на оккупированной территории, сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Конституционный Суд, кнопкодавство, Нацсовет, снегопад, Алексей Резников, 112 Украина, КСУ, ZIK, Ирина Венедиктова, Владислав Поляк, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu подтвердила роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu подтвердила роман с Полянским
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
Участница нового "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Участница нового "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Малинин сообщил о рождении внука
Малинин сообщил о рождении внука
  "Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио
  "Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
  Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS