В Украине из-за непогоды без света остаются более 80 населенных пунктов

В Украине из-за сложных условий утром 12 февраля без света остаются 86 населенных пунктов, сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 12 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты линии электропередач остаются обесточенными 86 населенных пунктов в шести областях: во Львовской – 38, Одесской – 15, Сумской – 15, Киевской – семь, Черновицкой – семь и Закарпатской – четыре", – говорится в сообщении.

Бригады облэнерго привлекли к восстановлению электроснабжения.

В Украине 12–14 февраля ожидают сложные погодные условия и морозы.12 февраля в большинстве областей будет снег, метели, ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях сильный снег. Температура в течение суток -6...-13 °С, в Карпатах около -20 °С.