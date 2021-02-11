Во Львовской области "скорая" застряла в снегу – женщину с инфарктом везли на санях

Из-за снежных заносов и отсутствия дороги в селе машина скорой помощи не смогла подъехать к дому пациентки.

Медикам пришлось везти пациентку с инфарктом на санях Фото: Львівський Обласний Центр Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф / Facebook

Во Львовской области из-за снежных заносов медикам пришлось транспортировать пациентку с инфарктом на санях. Об этом сообщил Львовский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook.

"В результате непогоды машина скорой помощи застряла в снегу. Подъехать в селе к жилью пациентки из-за снежных заносов и отсутствия дороги было практически невозможно, пишут медики. Поэтому больную к карете скорой помощи доставили на санях", – говорится в сообщении.

В каком состоянии сейчас находится госпитализированная женщина, не уточняется.

Согласно прогнозам синоптиков, 11−12 февраля в Украине снова ожидаются сильные снегопады.