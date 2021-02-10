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Комаровский: То, что хирург, оперирующий каждый день, получает 7400 грн, – это повод Академии медицинских наук выйти на Крещатик и застрелиться

Украинские медики востребованы во всем мире, сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

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Комаровский: Наши люди согласны работать за копейки
Комаровский: Наши люди согласны работать за копейки
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сотрудники Академии медицинских наук Украины должны "застрелиться" из-за низких зарплат, которые получают украинские медики. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

"Это повод к тому, чтобы Академия медицинских наук, комитет Рады дружно вышли на Крещатик и застрелились. Ну, все это… Поймите: все эти правила игры – они не нами придуманы, и придуманы хрен знает когда. И я все жду, что кто-то когда-то решит эти правила поменять. Вот бюджет берем и смотрим. Ну давайте", – сказал Комаровский.

Он отметил, что украинские медики востребованы во всем мире.

"Медсестры и врачи, их профсоюзы, там, где они работают, – они таки добьются пересмотра трудовых договоров везде: в Польше, в Словакии, в Германии, во Франции, в США, в Канаде. Везде. Они изменят и финансовое обеспечение, и гарантии на случай болезни, связанной… И так далее. То есть после того, как они повысят все это, у них возникнет еще большая потребность в нормальных, трудолюбивых людях. И наши люди, которые согласны работать за… ну, по их меркам, копейки, – они еще больше будут востребованы во всем мире. И к чему это приведет? Это приведет к тому, что...  Вот ты хочешь, например, дома положить плитку. Вот ты куда ни ткнешься, тебе говорят: "Квадратный метр – $50". Ты говоришь: "Вы что, екнулись? $50 – квадратный метр". – "Нет? Ну, ходи без плитки. Ну нет у нас плиточника дешевле чем 50". Вот будет то же самое. Услуги врача стоят столько-то. И больше нисколько. Вот столько – меньше они не могут стоить", – подчеркнул Комаровский.

Комаровский: Синдром Илларионова я наблюдаю у себя последние лет пять. Читайте полную версию интервью

Украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров в интервью Бацман заявлял, что в Украине зарплата доктора, который оперирует каждый день, составляет 7400 грн в месяц

"Мы государственная больница – государственные зарплаты. Средняя зарплата сестры – 5,5 тыс. Зарплата врача – 7,4 тыс. Это при том, что очень много работает докторов наук, кандидатов наук – люди заслуженные... У хирурга с 15-летним стажем официальная зарплата 7 тыс. грн", – подчеркнул Тодуров.

По его словам, медики не получают доплат и из-за низких зарплат уезжают работать в другие страны.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, медицина, зарплата, бюджет, профсоюзы, Борис Тодуров, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, медики, больницы, врачи
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