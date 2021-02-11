В восьми областях Украины ограничили движение грузовиков из-за непогоды – "Укравтодор"

На некоторых дорогах в Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской, Киевской и Полтавской областях ограничено движение крупногабаритного транспорта для обеспечения работы снегоуборочной техники. Об этом 11 февраля сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
В частности, в Житомирской области с 15.00 ввели ограничение на дорогах М–06 Киев – Чоп и М–07 Киев – Ковель – Ягодин.
В Ивано-Франковской области ограничения действуют на дорогах Н–09 Мукачево – Ивано–Франковск – Львов на участке Рогатин – граница Львовской области, говорится
В Закарпатской области в связи с мокрым снегом на перевальных участках дорог (Латырский, Абранский перевалы) с 6.15 ограничено движение на М–06 Киев – Чоп, км 702+000 – км 774+000.
В Тернопольской области ограничения на движение грузовиков действуют на:
В Черкасской области – на М–05 Киев – Одесса, км 143+009 – км 237+089; Н–01 Киев – Знаменка, км 123+687– км 242+004; Н–08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 81+003 – км 168+695.
В Черниговской области с 10.00 введены ограничения для грузовиков в направлении Киева на участках дорог:
В Киевской области для фур закрыты следующие дороги:
В Полтавской области закрыты для грузовиков:
В Украине 12–14 февраля ожидают сложные погодные условия и морозы.12 февраля, в большинстве областей будет снег, метели, ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях сильный снег. Температура в течение суток -6...-13 °С, в Карпатах около -20 °С.