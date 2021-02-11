"Арктический холод затечет на запад Украины". Синоптики обещают существенное похолодание, метель и гололед

Погода в Украине в пятницу и на выходных будет сильно отличаться: в большинстве областей синоптики обещают снег, метели и гололедицу, в других – температуру выше нуля.

Большинству областей в пятницу и на выходных синоптики обещают снег Фото: depositphotos.com

В Украине 12–14 февраля ожидают сложные погодные условия и морозы. Об этом Украинский гидрометцентр сообщил в Facebook.

В пятницу, 12 февраля, в большинстве областей будет снег, метели, ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях сильный снег. Температура в течение суток -6...-13 °С, в Карпатах около -20 °С.

В Сумской, Полтавской и Кировоградской областях мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, температура ночью и днем 0...-6 °С.

В восточных и юго-восточных областях дождь с переходом в мокрый снег при температуре 0...+6 °С.

В выходные осадки постепенно начнут ослабевать, как и ветер, но усилится мороз, обещают синоптики.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что ситуацию по всей стране осложнит штормовой северо-западный ветер. "К нам идет существенное похолодание!" – предупредила Диденко.

"Вначале арктический холод затечет на запад Украины", – написала она. Там, по ее словам, уже 12 февраля ожидается -12...-14 °С, в Закарпатье -5...-8 °С. На востоке Украины еще будет тепло, днем +2...+6 °С.

На севере, в большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях днем -4...-10 °С, местами до -12 °С.

В регионах продолжит идти снег и мокрый снег, дождь прогнозируют в областях с температурой выше 0 °С. В Киеве будет идти снег с сильным штормовым ветром.

В Украине с 8 февраля продолжаются снегопады, коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Из-за непогоды в ряде областей и столице ввели ограничения на движение транспорта. Во Львове и в Киеве выпало более 30 см снега.