Украина лидирует в списке стран, чьи граждане недовольны работой правительства по противодействию коронавирусу – опрос

77% украинцев считают, что правительство страны плохо противодействует коронавирусу. Об этом свидетельствуют результаты международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и Киевский международный институт социологии.

Украина лидирует в списке стран, чьи граждане недовольны работой правительства по противодействию коронавирусу. Об этом свидетельствуют опубликованные 12 февраля результаты международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и Киевский международный институт социологии.

77% украинцев считают, что правительство страны плохо справляется с эпидемией COVID-19. В то же время довольны действиями Кабмина 6% граждан.

В числе стран, чьи граждане также считают, что их правительства плохо противодействуют коронавирусу, – Босния и Герцеговина (75% опрошенных), США (67%), Испания (66%), Эквадор и Мексика – по 65%.

Больше всех довольны работой властей в борьбе с эпидемией жители Вьетнама (100% респондентов), Южной Кореи (89%), Индии и Азербайджана – по 86%, Австралии – 82% и Малайзии – 79%.

Средний показатель по миру (47 стран): 54% граждан считают, что их правительства справляются с эпидемией COVID-19, 42% думают, что нет.

Опрос проводился в конце 2020 года. Было опрошено 44 796 респондентов в 47 странах мира. В каждой стране в течение октября – декабря проводились собеседования с представительской выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин либо по телефону или интернету. Погрешность опроса составляет от +3/-5% на уровне 95% доверия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, на сегодняшний день в мире коронавирус подтвердили у более чем 107,8 млн человек, 2,37 млн умерли, более 60,3 млн выздоровело.

В Украине к 10 февраля подтвердили более 1,26 млн случаев заболевания COVID-19. Умерло от этой болезни 24 174 человека, а выздоровело более 1,1 млн пациентов.