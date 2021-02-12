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Украинский нардеп впервые получил подозрение из-за кнопкодавства. СМИ пишут, что это был депутат из группы "Довіра"

Один из народных депутатов Украины во время рассмотрения поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неперсональное голосование. За это прокуроры сообщили ему о подозрении, рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

В Украине действует закон об ответственности за неперсональное голосование депутатов
В Украине действует закон об ответственности за неперсональное голосование депутатов
Фото: depositphotos.com

Народному депутату Украины впервые сообщили о подозрении в неперсональном голосовании, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook утром 11 февраля. 

"По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосований вместо другого народного депутата. Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по статье 364-2 Уголовного кодекса Украины", – написала Венедиктова.

Генпрокурор не назвала фамилию и партийную принадлежность парламентария. При рассмотрении поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения политик неоднократно совершал неперсональное голосование с использованием карточки коллеги, отметила она.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/228186725610311

Нардепа вызывали в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, но он не пришел и не объяснил причины неявки. Письменное уведомление о подозрении направили в аппарат Верховной Рады, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи.

Агентство Интерфакс-Украина пишет, что речь идет о народном депутате из группы "Довіра" Владиславе Поляке, беспартийном, избранном в парламент по мажоритарному округу №73 в Закарпатской области.

Закон об ответственности за неперсональное голосование депутатов вступил в силу в начале 2020 года. Документ ввел уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн).

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 25 января говорил об установке дополнительных камер в Верховной Раде для борьбы с кнопкодавством.

Теги: Верховная Рада, кнопкодавство, парламент, голосование, подозрение, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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