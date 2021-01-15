Разумков признал, что на депутатов действуют штрафы за кнопкодавство

Верховная Рада Украины в ближайшее время рассмотрит инициативы об усилении ответственности за неперсональное голосование народных депутатов, которые сделают кнопкодавство практически нереальным. Об этом спикер украинского парламента Дмитрий Разумков рассказал в интервью изданию "Фокус", которое опубликовано 15 января.

"Возможно, будем обсуждать введение штрафов. Как оказалось, на депутатов это действует. Я когда сюда шел, думал, что депутаты к штрафам будут относиться поверхностно, но вы не представляете, сколько ко мне приходит коллег, которые жалуются, что им из-за неголосования могут не выплатить зарплату", – сообщил он.

Среди таких коллег есть и состоятельные депутаты, добавил спикер Рады.

"Я сторонник того, чтобы народный депутат терял мандат, если он занимается кнопкодавством. Мы обращались в Конституционный Суд с соответствующим законопроектом, там сказали, что документ не соответствует Конституции. Думаю, будем нарабатывать возможность подачи данного вопроса повторно, но в другой интерпретации, чтобы до конца каденции смогли за это проголосовать", – пообещал Разумков.

Действующий закон об ответственности за неперсональное голосование депутатов вступил в силу в начале 2020 года. Закон ввел уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн).

Последнее в 2020 году пленарное заседание Рады состоялось 17 декабря. Представитель фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что в этот день во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета в Верховной Раде кнопкодавили.

Депутаты из парламентской фракции "Голос" обратились в комитет Рады по вопросам регламента и депутатской этики из-за кнопкодавства во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования. В комитете им сказали, что "ничего не могут сделать".

Разумков после этого говорил, что в Верховной Раде усилят борьбу с кнопкодавством. В частности, в зале заседаний установят дополнительные камеры для контроля за голосованием народных депутатов. Спикер Рады допускал повторное рассмотрение законопроекта, предусматривающего возможность лишить народного депутата мандата из-за кнопкодавства.