ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Разумков признал, что на депутатов действуют штрафы за кнопкодавство

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что к нему приходят народные депутаты Украины и жалуются, что им из-за неголосования могут не выплатить зарплату.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Закон об ответственности за неперсональное голосование депутатов вступил в силу в начале 2020 года
Закон об ответственности за неперсональное голосование депутатов вступил в силу в начале 2020 года
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины в ближайшее время рассмотрит инициативы об усилении ответственности за неперсональное голосование народных депутатов, которые сделают кнопкодавство практически нереальным. Об этом спикер украинского парламента Дмитрий Разумков рассказал в интервью изданию "Фокус", которое опубликовано 15 января. 

"Возможно, будем обсуждать введение штрафов. Как оказалось, на депутатов это действует. Я когда сюда шел, думал, что депутаты к штрафам будут относиться поверхностно, но вы не представляете, сколько ко мне приходит коллег, которые жалуются, что им из-за неголосования могут не выплатить зарплату", – сообщил он.

Среди таких коллег есть и состоятельные депутаты, добавил спикер Рады. 

"Я сторонник того, чтобы народный депутат терял мандат, если он занимается кнопкодавством. Мы обращались в Конституционный Суд с соответствующим законопроектом, там сказали, что документ не соответствует Конституции. Думаю, будем нарабатывать возможность подачи данного вопроса повторно, но в другой интерпретации, чтобы до конца каденции смогли за это проголосовать", – пообещал Разумков.

Действующий закон об ответственности за неперсональное голосование депутатов вступил в силу в начале 2020 годаЗакон ввел уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн).

Последнее в 2020 году пленарное заседание Рады состоялось 17 декабря. Представитель фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что в этот день во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета в Верховной Раде кнопкодавили.

Депутаты из парламентской фракции "Голос" обратились в комитет Рады по вопросам регламента и депутатской этики из-за кнопкодавства во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования. В комитете им сказали, что "ничего не могут сделать".

Разумков после этого говорил, что в Верховной Раде усилят борьбу с кнопкодавством. В частности, в зале заседаний установят дополнительные камеры для контроля за голосованием народных депутатов. Спикер Рады допускал повторное рассмотрение законопроекта, предусматривающего возможность лишить народного депутата мандата из-за кнопкодавства.

Теги: Верховная Рада, зарплата, депутаты, кнопкодавство, штраф, голосование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Только идиотка взвешивается после новогодних праздников". Цибульская отказалась называть свой вес
"Только идиотка взвешивается после новогодних праздников". Цибульская отказалась называть свой вес
Ведущая "1+1" после отпуска в Турции сдала положительный тест на COVID-19
Ведущая "1+1" после отпуска в Турции сдала положительный тест на COVID-19
Тоня Матвиенко показала ню-фото на позднем сроке беременности
Тоня Матвиенко показала ню-фото на позднем сроке беременности
"Теперь жду звонка соседей". Билык заявила, что во время ее крика в доме прорвало трубу
"Теперь жду звонка соседей". Билык заявила, что во время ее крика в доме прорвало трубу
  В США умер исполнитель роли СиСи Кэпвелла в "Санта-Барбаре" Ричман
  В США умер исполнитель роли СиСи Кэпвелла в "Санта-Барбаре" Ричман
Экс-супруга Валерия Меладзе рассказала о жизни после развода с ним
Экс-супруга Валерия Меладзе рассказала о жизни после развода с ним
"Случилось чудо!" Мика Ньютон, у которой в 2019 году выявили онкологию, получила новые результаты анализов
"Случилось чудо!" Мика Ньютон, у которой в 2019 году выявили онкологию, получила новые результаты анализов
"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок
"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок
Жена Павлика рассказала, какого числа должна родить
Жена Павлика рассказала, какого числа должна родить
  "Начало того, что так долго хотела исследовать". Селена Гомес презентовала клип на испаноязычную песню. Видео
"Я хочу быть с тобой". Вдова Грачевского опубликовала посмертное обращение к мужу
"Я хочу быть с тобой". Вдова Грачевского опубликовала посмертное обращение к мужу
  "Среди лесов, унылых и заброшенных...". Алина Паш исполнила песню на стихи Мандельштама. Видео
  "Среди лесов, унылых и заброшенных...". Алина Паш исполнила песню на стихи Мандельштама. Видео
Звезда "Великолепного века" Узерли показала лицо новорожденной дочери
Звезда "Великолепного века" Узерли показала лицо новорожденной дочери
  Каменских перед камерой станцевала тверк
  Каменских перед камерой станцевала тверк
Рудковская показала результаты теста на антитела к коронавирусу после прививки российской вакциной
Рудковская показала результаты теста на антитела к коронавирусу после прививки российской вакциной
Тимберлейк рассказал, о чем будет петь на концерте в честь инаугурации Байдена
Тимберлейк рассказал, о чем будет петь на концерте в честь инаугурации Байдена
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
Дочь Заворотнюк показала младшего брата
Дочь Заворотнюк показала младшего брата
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
  "Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
"Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
Победительница "МастерШеф" рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых
Победительница "МастерШеф" рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS