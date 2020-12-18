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ПОЛИТИКА

В Раде решили ужесточить ответственность нардепов за кнопкодавство

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, в сессионном зале поставят дополнительные камеры, чтобы они могли фиксировать факты неперсонального голосования.

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Вопрос о кнопкодавстве в Раде снова подняли после голосования 17 декабря
Вопрос о кнопкодавстве в Раде снова подняли после голосования 17 декабря
Фото: Верховна Рада України / Facebook

В Верховной Раде усилят борьбу с кнопкодавством, заявил во время сессионного заседания 18 декабря спикер Дмитрий Разумков. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Разумкова, к такому решению пришли парламентские фракции в ходе совещания во время перерыва в самом начале сегодняшнего заседания. Перерыв просили фракции "Голоса" и "Европейской солидарности" в связи с кнопкодавством, которое, по мнению представителей этих фракций, имело место 17 декабря во время голосований за кандидатуры министров.

Разумков отметил, что ужесточение ответственности за неперсональное голосование народных депутатов, "коллеги говорят, не работает".

Он рассказал, что на совещании представители парламентских фракций договорились:

  • поручить регламентному комитету Рады разработать до 15 января 2021 года варианты изменений законодательства с ужесточением ответственности за кнопкодавство, чтобы после Нового года рассмотреть такой законопроект одним из первых;
  • установить дополнительные камеры в зале заседаний для контроля за голосованием народных депутатов;
  • вернуться к расположения депутатских фракций и групп, которое было определено в начале работы нынешнего созыва Рады;
  • поручить регламентному комитета рассмотреть ситуацию с возможным неперсональным голосованием 17 декабря.

17 декабря представитель фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета в Верховной Раде кнопкодавили.

17 сентября 2019 года первый заместитель спикера Руслан Стефанчук внес в Раду законопроект об ответственности за кнопкодавство. В первом чтении парламент поддержал документ 29 октября, во втором – 19 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 13 января 2020 года.

Закон ввел уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн).

Теги: Верховная Рада, кнопкодавство, народные депутаты, законопроект, голосование, Дмитрий Разумков, спикер, заседание
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